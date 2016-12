«No vamos a ser cómplices de supuestos delitos»

El portavoz del gobierno municipal de Molina, Ángel Navarro, asegura que «estamos obligados a defender los intereses municipales contra una demanda de más de 800.000 euros». Y advierte de que «anteponemos el desarrollo de nuestro proyecto político y de la ciudad, pero no seremos cómplices ni encubridores de presuntos delitos». El concejal socialista señala que la intención del Gobierno formado por PSOE, Cambiemos Molina y Ganar Molina no es «abrir premeditadamente cajones, pero no vamos a ocultar la corrupción y quien no esté dispuesto a ser conocedor de cuanto nos encontremos, debería dimitir». La portavoz del grupo popular, Sonia Carrillo, sostiene que los concejales del PP que actualmente están en la oposición no están denunciados ni condenados por delito alguno, por lo que advierte que «no vamos a tolerar que se nos acuse en balde». Explica que los expedientes correspondientes a adjudicaciones de obras durante su mandato están avalados por los informes técnicos. Ahora bien, coincide en que el Ayuntamiento debe velar por los intereses del municipio si un concejal no ha actuado conforme a ley. 'La Verdad' ha intentado sin éxito ponerse en contacto con el concejal denunciado, «del cual se desconoce su domicilio», como se indica en la demanda del Ayuntamiento.