La mitad de los fumadores no dejan el tabaco tras sufrir un infarto

El tabaquismo es uno de los mayores riesgos para la salud. No solo se trata de un acto perjudicial para el propio fumador, sino también para aquellos que le rodean y lo inhalan de forma pasiva. En la Región de Murcia hay unas 340.000 personas fumadoras en riesgo de sufrir un infarto de miocardio, con una prevalencia en torno al 28%, algo más de dos puntos por encima de la media nacional. Un cambio en su conducta puede evitar este riesgo.

Abordar el tabaquismo como un problema de salud pública y su relación con el riesgo de sufrir un infarto de miocardio fue el objetivo de la primera ponencia del segundo ciclo de 'Cuida tu salud', que tuvo lugar en la tarde de ayer como antesala al Día Mundial sin Tabaco. Organizado por 'La Verdad', con el patrocinio de Hospital Quirónsalud Murcia y ElPozo, y la colaboración de la Consejería de Salud, bajo el lema '¿Por qué seguimos fumando?', expertos en cardiología y urgencias acercaron al público datos y estadísticas de la relación del consumo de tabaco con los ataques al corazón: el especialista de la Unidad de Hemodinámica de Hospital Quirónsalud Murcia, Juan García de Lara; el jefe de Cardiología del Hospital General Universitario Reina Sofía, Tomás Vicente, y el jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud, Fulgencio Molina. Además, la apertura corrió a cargo del director general de Salud Pública y Adicciones, José Carlos Vicente.

La mesa, moderada por el jefe de Edición de 'La Verdad', Víctor Rodríguez, transmitió desde la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés la necesidad de abandonar el tabaco para prevenir hasta 30 enfermedades causadas por este hábito, algunas de ellas potencialmente letales como las que derivan en infarto, que constituye una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial y con alta incidencia en la Región de Murcia.

¿Y los deportistas?

En pacientes que no han tenido un evento coronario con anterioridad, el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio se multiplica por seis en mujeres fumadoras y por tres en varones, habiendo una relación entre dosis y efecto. Para quienes ya han tenido un problema coronario de cualquier tipo y continúan fumando, este riesgo es mayor y aumenta su mortalidad. Sin embargo, tal y como indicaron los expertos, la mitad de los fumadores no dejan el tabaco tras un infarto.

El abandono de este hábito reduce el riesgo hasta igualarlo a pacientes que no fumaban antes de tener este evento, según indicó el cardiólogo Juan García de Lara en su intervención 'Tabaco y corazón: el enemigo cotidiano'. «Dejar de fumar es una excelente inversión en salud. No hay ningún nivel de exposición que no implique un riesgo», añadió.

Tomás Vicente incidió en la importancia de adoptar estilos de vida cardiosaludables

Por su parte, el responsable del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia, Tomás Vicente, incidió en la importancia de adoptar un estilo de vida cardiosaludable y los beneficios que se producen en el cuerpo al dejar el tabaco. «Si una persona deja de fumar 15 años, su vida se va alargar 15 o 20 años más», informó.

Aún en perfiles de fumadores que hacen deporte, sigue siendo mayor el riesgo de mortalidad, tanto en hombres como mujeres, además de tener menor capacidad de ejercicio. «Nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto para dejar de fumar», añadió Vicente.

En cuanto al fumador pasivo, los expertos indicaron que vivir con un fumador aumenta las probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón entre un 20% y un 30%. El fumador pasivo recibe el humo por dos vías: el 85% por la combustión directa y el 15% restante exhalado por el fumador y, dependiendo del tiempo que lo inhale, está más expuesto a una enfermedad coronaria.

El evento contó con la asistencia de decenas de interesados, entre los que estuvieron la directora médico de Quirónsalud Murcia, Pilar Jiménez, y el director asistencial de este centro hospitalario, Melchor Fernández, además del director general de 'La Verdad', Antonio González.

Mayor incidencia femenina

Cada año se producen en el mundo más de 5 millones de muertes a causa del tabaco, casi 2 millones lo son de mujeres fumadoras. A día de hoy, el cáncer de pulmón produce más muertes de mujeres que el cáncer de mama, una circunstancia que, además, se suma al incremento del 25% en la predisposición a sufrir un infarto en el caso de las mujeres fumadoras con respecto a los hombres, indicó el jefe de Urgencias de Quirónsalud, Fulgencio Molina. Y señaló que este mayor factor de riesgo se debe a la «relación que tiene el tabaco con las hormonas sexuales y los estrógenos».

La principal causa de muerte en la mujer es la enfermedad coronaria, seguida del aneurisma de aorta abdominal, accidentes cerebro vasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón.

En cuanto al tramo de edad, las mujeres superan en hábito tabáquico a los hombres en la franja de 16 a 25 años: un 29% frente a un 25% de los hombres. Según recordaron los expertos, la esperanza de vida para las fumadoras es de 10 años menor que la de una mujer no fumadora.