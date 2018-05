Miras anuncia que la nueva ley para agilizar la tramitación ambiental se debatirá en semanas 04:08 El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, y el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, acceden al estrado del foro 'La Verdad'-Sabadell. / Vicente Vicéns / AGM El presidente de la Comunidad fija en el Foro 'La Verdad'- Banco Sabadell la firma del Pacto del Agua para el 2 de junio FUENSANTA CARRERES Murcia Sábado, 26 mayo 2018, 02:43

La ley de simplificación administrativa para agilizar las evaluaciones y autorizaciones ambientales que ralentizan la actividad económica llegará a la Asamblea Regional en cuestión de semanas. Lo anunció ayer en el Foro 'La Verdad'- Banco Sabadell el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien desgranó, ante representantes de la economía, la política y las universidades de la Región, su 'hoja de ruta' en la charla titulada 'El año que nos proyecta al futuro'.

López Miras argumentó que «en un mundo globalizado como el actual, es fundamental que los poderes públicos apoyen a las empresas a ganar nuevos mercados, que allanen el camino para que puedan crecer y competir a escala global. Por eso, en las próximas semanas, presentaremos ante la Asamblea Regional la segunda Ley de Simplificación Administrativa, que hemos acordado con la patronal de empresas». La normativa contempla la creación de un nuevo organismo denominado Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (ARCA), que se encargará de agilizar la burocracia con nuevos sistemas de trabajo y sustituirá a la Dirección General de Medio Ambiente. «Se trata de una ley valiente y muy ambiciosa que persigue reducir al mínimo los trámites y las trabas burocráticas, bajo la premisa del máximo respeto y preservación de nuestro medio natural. Agilizaremos los trámites y desbloquearemos aquellos expedientes que frenan la creación de puestos de trabajo y de riqueza. ¿Quiere eso decir que diremos a todo que sí? Para nada. Pero diremos sí o no, en tres meses, y no en tres años», adelantó el presidente de la Comunidad, quien fijó además la fecha prevista para la firma del Pacto Regional del Agua, el próximo 2 de junio, y se atrevió a concretar la del viaje inaugural del AVE, en respuesta a una de las preguntas planteadas por los asistentes durante la ronda de debate posterior a la ponencia, conducida por el director de 'La Verdad', Alberto Aguirre.

Sobre la rúbrica al Pacto del Agua, el presidente se mostró «optimista» ante la posibilidad de lograr un acuerdo en materia hídrica a nivel nacional, que «calculo está muy cerca» e incluirá todas las demandas de la Región, aunque, reconoció, en ocasiones, «hay que hacer piruetas literarias y dialécticas» para no pronunciar la palabra trasvase. No contempla López Miras la opción de «cualquier demora» derivada de otras circunstancias, descartó al ser cuestionado por el efecto que podía tener una posible moción de censura al Gobierno de Rajoy. «La responsabilidad de los que estamos aquí y ahora es llegar a acuerdos políticos buenos para las personas para las que gobernamos; sería una irresponsabilidad no rubricar el acuerdo ahora que estamos tan cerca».

Sobre las desaladoras, acotó su función al papel de «complemento, pero no solución porque, por ejemplo, determinados cultivos no se pueden regar solo con este recurso y no se puede llegar a determinadas cotas, más allá de Molina de Segura». Por ello, los trasvases «son fundamentales, y si esa palabra supone un escollo, los llamaremos interconexión de cuencas o transferencias de caudales, da igual».

Las infraestructuras «por tierra, mar y aire» pendientes para la Región centraron el foco del presidente de la Comunidad, quien se refirió al AVE, al aeropuerto de Corvera y a la zona logística como grandes proyectos a punto de ver la luz. López Miras, quien se definió a sí mismo como «un liberal pragmático», concretó que el viaje inaugural del AVE se realizará antes de final de año. «Es cierto que hemos sufrido un boicot a las obras, pero en agosto estarán terminadas. El período de circulación en pruebas durará entre uno y tres meses», calculó.

Entre lo proyectos de futuro de su ejecutivo, el presidente de la Comunidad quiso destacar la próxima reforma del IRPF en su tramo autonómico, recogida en los próximos Presupuestos de la Región. «La estamos analizando y calculando para que sea lo más amplia posible. Una reforma que necesariamente buscará compensar a los que más esfuerzos han hecho durante la crisis. A las clases medias. Pensando siempre en las personas».

En un repaso a su mandato de poco más de un año, López Miras se felicitó por la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la Región. «Solo en lo referente a donaciones, hasta el pasado 30 de abril, más de 3.000 murcianos se han beneficiado de él, ahorrándose más de 48 millones de euros. Los impuestos deben ser pocos, bajos y sencillos».

El presidente se refirió también durante su intervención a la «necesaria» reforma del sistema de financiación autonómica, y advirtió de que el nuevo modelo que se pacte a nivel nacional «será justo para la Región de Murcia y, si no, no será. Ya hemos logrado que, en la financiación autonómica, al menos, se reconozca la infrafinanciación que sufrimos». En cualquier caso, garantizó, mientras no llegue esa financiación necesaria «los murcianos no lo van a notar», ya que no tendrán menos prestaciones o servicios que el resto de los españoles y tampoco subidas de impuestos, algo que «el Estado tendrá que entender».

Las amenazas a la unidad de España son, para López Miras, uno de los elementos de preocupación y que «erosionan nuestro potencial de crecimiento. Una unidad que pasa por ser solidarios, por colaborar entre todos. No basta con envolverte en la bandera española. No basta con ponerle letra al himno de España. Hay que posicionarse. El patriotismo exige tomar posiciones firmes en los asuntos que acechan a la nación. A todos los españoles. La aspiración a una España unida no es simbólica», alegó.

El deterioro de la imagen del Mar Menor, acrecentado los últimos días, requiere, para el presidente de la Comunidad, «una sensibilidad especial de todos. Ahondar en un problema que ya es conocido y que se está intentando solucionar, lo único que va a hacer es empeorar la imagen turística de la Región y que los empleos y las oportunidades de los municipios de la laguna se vengan abajo. Si nos dedicamos a poner en cuestión el prestigio y la situación, el sector lo pasará muy mal el año próximo», advirtió Fernando López Miras.