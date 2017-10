La ministra defiende las cesiones de agua y pide que no se genere confusión Isabel García Tejerina. / EFE Tejerina recalca que no se trasvasará hasta que se recuperen los embalses, y que hay que hacer una «regulación horizontal» con unas reglas claras como las del Tajo-Segura LA VERDAD MURCIA Martes, 10 octubre 2017, 02:26

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, defendió ayer la fórmula de las cesiones de derechos, como la que se ha producido estos días con una gran polémica. En una entrevista con 'ABC', manifestó que «no es bueno para nadie jugar a la confusión ni aprovecharse de momentos difíciles para pretendidos réditos. Hace una semana, el Gobierno de Castilla-La Mancha denunciaba que unos pozos en Hellín daban agua para regantes: los pozos ni siquiera estaban operativos. No era cierto, ni que fuera para regantes porque son pozos de abastecimiento. Nos pasamos el día desmintiendo informaciones acerca del agua».

En referencia al intercambio entre Estremera y los regantes del Trasvase, precisó que cuando un confederación hidrográfica «otorga agua a una comunidad de regantes no se puede retirar, y si tiene excedente se puede ceder. No se les puede quitar salvo para abastecer a la población, sería una enorme arbitrariedad. Hace meses que no hay trasvases y no habrá hasta que se recuperen los embalses. Otra cosa es que utilicen las infraestructuras. Hablábamos de solidaridad, pero ni siquiera dejamos a los regantes que lo sean entre ellos».

Añadió que su departamento trabaja para que haya un pacto nacional del agua el año que viene. «No vamos a hacer nada en contra de nadie y queremos el mayor apoyo posible». A la pregunta de si se mantendrán los trasvases, indicó que una parte de la gobernanza del agua consistirá en «hacer una regulación más horizontal de los trasvases y poner normas comunes. La regulación del Tajo-Segura es un buen ejemplo. Se aprobó una ley que quitó todo tipo de irregularidades. Dio más agua a la cuenca cedente, pasamos de 240 hectómetros cúbicos a 400 como límite a partir del cual no se puede trasvasar. ¿Qué ganaba la cuenca receptora? Que se establecieron unos criterios objetivos y regulados de cómo y cuándo se trasvasa. Por tanto, no es a la decisión arbitraria de nadie, ni siquiera del ministro de turno, sino que hay unas reglas conocidas, transparentes, objetivas, que te habilitan o no para que se produzca el trasvase».

Por su parte, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, calificó de «inaceptable» que tras el «último trasvase» de ocho hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, llevado a cabo entre el pasado 29 de septiembre y el 1 de octubre, la ministra haya definido esta actuación como «una compraventa de agua entre particulares».

«Toda aquella agua que sale de una cuenca y se va a otra, como vimos hace dos semanas, se puede llamar como se quiera, pero es un trasvase», aseveró la consejera García Élez.