La ministra no apacigua a los regantes Isabel García Tejerina / LV Lucas Jiménez dice que no proponen vulnerar la ley, sino que se cambie para trasvasar más. García Tejerina dijo, en la entrevista a 'La Verdad', que la producción, la exportación y la renta agraria han crecido en la Región pese a la sequía MANUEL BUITRAGO Martes, 19 diciembre 2017, 07:45

El Círculo por el Agua mantendrá la presión con sus reivindicaciones ante el Ministerio de Agricultura porque no le convencen las explicaciones que dio la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en la entrevista publicada por 'La Verdad'. El portavoz de este colectivo, Lucas Jiménez, señaló ayer que no proponen que se vulnere la ley al reclamar un trasvase excepcional desde la cabecera del Tajo, sino que se cambie la legislación para hacerlo posible, aunque reconoce que es difícil en estos momentos.

Las espadas sigue en alto y también las movilizaciones programadas. Las amplias declaraciones de la ministra no han apaciguado los ánimos del Círculo por el Agua ni han convencido a los regantes, que se preguntan qué parte del Manifiesto Levantino por el Agua -aunque sea mínima- no comparte García Tejerina. «Si se refiere a la petición de un trasvase, nosotros no proponemos que se viole la ley del Memorándum en estos momentos. No planteamos que se cometa una ilegalidad porque con esa norma ahora no es posible derivar agua, pero sí proponemos que se plantee un cambio en la legislación para este momento puntual. Es un tema político y debe ser abordado a ese nivel», apostilló.

El presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase mantiene, asimismo, las discrepancias sobre las tarifas y los gastos fijos que se aplican aunque no se envíe agua del Tajo. Señaló que la sentencia se refiere a las tarifas del año 2014, y recoge lo que ya venía en la ley de 1980. «Según el criterio del Ministerio, se tendría que haber aplicado este cambio a partir de 2014, y no ahora. No se puede usar esa sentencia para castigar a los regantes», recalcó. Mantiene que solo hay que pagar por el agua consumida. En relación a la exenciones, que el Ministerio cifra en 35 millones, Lucas Jiménez consideró que los peajes del acueducto no se van a beneficiar de estas bonificaciones, y subrayó que con las liquidaciones tendrán que abonar finalmente 3,6 millones de euros este año.

«Autorizar en estos momentos un trasvase excepcional supondría ir contra la legislación; habría que aprobar otra ley». «Los regantes podrán ahorrarse 35 millones en las tarifas; y hemos concedido otros 17 en ayudas al agua desalada». «Pese a la sequía, han crecido la producción, la exportación y la renta agraria, gracias al agua que hemos suministrado». «Las subvenciones estables al agua desalada están prohibidas por la Unión Europea; se habría multado a España». «Están ahora a pleno rendimiento; cuando llegamos al Gobierno solo funcionaban al 15%» Isabel García Tejerina (Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

«El Círculo por el Agua no propone que se viole la ley, sino que se cambie la legislación para atender situaciones puntuales». «Hay una parte que usa el peaje del acueducto que no se va a beneficiar; al final salimos a pagar 3,6 millones este año». «El Ministerio no tiene en cuenta que hay una parte de cultivos deslocalizados en otras zonas porque aquí carecemos de agua». «Si esto es así, no tenía que haber prometido en enero una partida presupuestaria para abaratar la desalación». «Es falso. Torrevieja ya tenía que estar a 120 hm3, y Valdelentisco y Águilas ampliadas al máximo» Lucas Jiménez (Presidente de los regantes del Trasvase y portavoz del Círculo por el Agua)

Recursos adicionales

También rebate la afirmación que hace la ministra de que se han proporcionado 350 hectómetros de recursos adicionales durante estos años de sequía. A su juicio, en circunstancias normales tendrían que haber recibido 1.200 hectómetros durante dicho periodo. En este sentido, opina que los aportes han sido insuficientes porque tenía que haberse agilizado la apertura de los pozos y completado la ampliación de las plantas desaladoras, lo cual había aportado al sistema más de 120 hectómetros adicionales.

«Es falso que el Ministerio haya realizado el máximo esfuerzo para producir agua desalada», añadió. «La planta de Villaricos, en Almería, está abandonada; la de Torrevieja podía estar ya generando 120 hectómetros; y la de Valdelentisco puede aportar 18 más; mientras que las instalaciones de Águilas están dimensionadas para alcanzar los 70. Queda mucho por hacer, además de las conexiones». El portavoz del Círculo por el Agua considera igualmente que la ministra «no debió prometer en enero una partida presupuestaria para subvencionar el precio del agua desalada» al margen del decreto de sequía. «Si ahora declara que la Unión Europea no permite subvenciones, tenía que haberlo pensado antes de hacer dicha propuesta». Considera, por último, que el Ministerio no tiene en cuenta el volumen de cultivos deslocalizados en otras provincias, cuando afirma que durante estos años de sequía han crecido la producción, la exportación y la renta agraria en la Región de Murcia.