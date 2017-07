El Ministerio le da otro rejonazo a los regantes del Trasvase con las tarifas Imagen de archivo del trasvase Tajo-Segura a su paso por Castilla-La Mancha. / La Verdad El Sindicato denuncia que les obliga a pagar 12 millones de euros al año aunque no reciban agua MANUEL BUITRAGO Lunes, 31 julio 2017, 17:11

A los regantes del Segura le crecen los problemas. Justo cuando el Trasvase del Tajo está cerrado, el Gobierno central ha aprobado un nuevo sistema de tarifas que obliga a pagar los costes fijos del acueducto aunque no se trasvase agua. Se trata de 12 millones de euros que tendrán que desembolsar, tengan o no caudales, lo cual ha levantado en armas a esta organización, cuya Junta de Gobierno ha presentado un recurso contencioso administrativo, según informó su presidente, Lucas Jiménez. Como adelantó 'La Verdad' en mayo del año pasado, se trata de un cambio tarifario que fue erchazado de plano por el Scrats el año pasado, cuando se puso sobre la mesa dicha propuesta.

El Scrats señaló, a través de un comunicado, que "cambia el criterio interpretativo dado hasta ahora, y desde la entrada en vigor de la Ley 52/1980, y opta por un nuevo sistema de cálculo claramente recaudatorio que castiga las economías de los agricultores del Sureste español". Explica que con el nuevo procedimiento de cálculo "las comunidades de regantes y por ende los agricultores en ellas inscritos, abonarán cantidades fijas de dinero, se trasvase agua o no. Criterios similares se utilizan en otro tipo de suministros como el de la energía eléctrica, solo que en ésta la posibilidad de consumir está siempre garantizada. Los agricultores quieren agua y pagar, por ese orden. Lo que resulta insostenible es establecer una tarifa para cuatrocientos veintiún hectómetros cúbicos sin trasvasar un solo metro cúbico a sus tierras".

"A la extremada sequía y sus efectos –entre otros tener que asumir aguas desaladas con costes desorbitados con respecto al resto de regantes del país- , los agricultores de nuestras regiones han de unir ahora tener que pagar por algo que no recibirán…agua. Y en esta ocasión el importe fijo a satisfacer será de 12.000.000. de euros. Y repetimos, sin la ansiada contraprestación del agua".

El Sindicato de Regantes denuncia asimismo que el Real Decreto Ley 10/2.017 que pretendía eximir el pago parcial del agua consumida durante el presente año, "queda en suspenso puesto que la Confederación Hidrográfica del Segura no lo aplica al interpretar que está supeditado a la llegada de caudales que sumen o no el cincuenta por ciento o menos de las dotaciones totales de los agricultores. Queda patente que dicho Decreto sólo resultó ser un mero instrumento de maquillaje para cambiar el criterio de aplicación de las tarifas de aguas trasvasadas. Los regantes consideramos que el decreto exime desde el mismo momento de su publicación y no ha de diferirse en el tiempo".