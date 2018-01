El Ministerio reduce de forma drástica el agua a extraer en el Campo de Cartagena Antes de autorizar la apertura de 252 pozos, solicita más informes del Gobierno regional para comprobar que no se perjudica al Mar Menor MANUEL BUITRAGO Miércoles, 10 enero 2018, 01:44

La posible apertura de pozos en el Campo de Cartagena para paliar la falta de agua de los regadíos, que se solicitó formalmente el pasado verano, sufrirá un retraso porque la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio no dará su autorización hasta que no queden despejados cuatro puntos que garanticen que las extracciones no perjudicarán el Mar Menor. Antes de dar el visto bueno a la declaración de impacto ambiental, esta oficina quiere asegurarse de que la explotación solicitada de 252 pozos es compatible con las medidas de regeneración de la laguna.

En un oficio de finales de diciembre, el Ministerio informó al presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena de que los volúmenes de agua que se piensan extraer, y que suman 28,6 hectómetros, no coinciden con los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura. Y tampoco con las superficies que se piensan regar. La CHS destaca que el caudal que se puede extraer debería ser de 17,2 hectómetros, once menos de lo solicitado. En este sentido, el Ministerio pide a los regantes un listado pormenorizado de tales extracciones, con la coordenadas geométricas de cada pozo.

Asimismo, recuerda que en el Mar Menor se están definiendo una serie de medidas encaminadas a su regeneración ambiental. Da tres meses de plazo a los regantes para que presenten nuevos informes. La Dirección General del Mar Menor debe determinar, por un lado, si las extracciones de agua son compatibles con el objetivo de vertido cero y con el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Mediterránea. Asimismo, tiene que informar si las medidas previstas en el protocolo para la mejora integral de la laguna deben aplicarse al seguimiento ambiental de los pozos. Por último, el propio Ministerio tendrá que definir la compatibilidad con la Estrategia de la Demarcación Marina Levantino-Balear.

Discrepancias entre los regantes y la CHS: solo se podrían sacar 17,2 hectómetros, y no 28,6

Informe de Francisca Baraza

La Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad emitió en septiembre un informe de Francisca Baraza Martínez, exjefa de la Demarcación de Costas, en el que señaló que las extracciones deben ser compatibles con el objetivo de vertido cero al Mar Menor. Igualmente, para la apertura de estos pozos se debe tener en cuenta el informe del comité de asesoramiento científico con el fin de mitigar los impactos. El director general, Juan Madrigal, indicó ayer que dicho informe no impide que se puedan realizar las extracciones.