El Ministerio lanza el proyecto para conectar todas las desaladoras

El mundo del agua se congregó ayer en torno a la visita de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que volvió a pisar la Región de Murcia después de dos años y medio condicionados por una brutal sequía que todavía sigue coleando en el Sureste. En un ambiente de máxima expectación debido a los frentes que tiene abiertos el Ministerio en la cuenca del Segura, García Tejerina inauguró la jornada sobre recursos hídricos organizada por Vocento-'La Verdad' y CAF Banco de Desarrollo de América Latina, en el marco del congreso Futuro en Español, donde dejó cuatro mensajes: la necesidad de abordar ya el Pacto Nacional del Agua con los demás grupos políticos, la garantía de continuidad del Trasvase Tajo-Segura, el proyecto para conectar todas las desaladoras de la cuenca y el inminente lanzamiento del informe de evaluación ambiental para el 'vertido cero' al Mar Menor.

Las tensas relaciones de meses atrás con los regantes del Trasvase y el Círculo del Agua de Murcia, Alicante y Almería han dado paso a un clima algo más distendido con la reapertura del acueducto y la autorización de más pozos de sequía en el Campo de Cartagena. En la reunión que mantuvieron la ministra y la directora general del Agua, Liana Ardiles, con los representantes del sector agroalimentario, las demandas se focalizaron en el coste del agua, ya que las fuentes de recursos, aunque escasos, se encuentran al máximo en estos momentos. Los regantes exigen certidumbre para el futuro, y esperan que el Gobierno y los partidos de la oposición muevan ficha con el pacto nacional para incorporar nuevas infraestructuras hidráulicas.

Acopio de reservas

El Gobierno regional vio cumplido su deseo de que Isabel García Tejerina visitara la Región después de un paréntesis tan largo. En su discurso inaugural en el foro del agua de Futuro en Español, que tuvo como escenario el palacio del Almudí, la ministra destacó que «este es el momento propicio para impulsar un gran acuerdo político, consensuado y con vocación de continuidad». Defendió las propuestas del Gobierno del PP para resolver los déficits hídricos, que incluyen el mantenimiento de las actuales infraestructuras, así como la construcción de aquellas que resulten necesarias para las transferencias de recursos, dentro y fuera de una misma cuenca, y para el acopio de reservas.

En este sentido, enfatizó que las infraestructuras hidráulicas «son imprescindibles». Recordó que su departamento ha dado participación a través de 120 reuniones a más de 700 representantes de todos los sectores vinculados al agua para consensuar ese pacto. Recalcó la necesidad de optimizar la desalación, el uso sostenible y la modernización de los regadíos. Igualmente puso el acento en el cumplimiento de los objetivos ambientales, adaptados al cambio climático. «También es una fuente de agua una gestión eficaz y transparente», subrayó.

García Tejerina y Liana Ardiles indicaron que el Ministerio ha respondido «con rigor y planificación» a esta sequía que todavía perdura en la cuenca del Segura después de cuatro años. Anunciaron que el Boletín Oficial de la UE sacará hoy el concurso del proyecto para conectar las grandes desaladoras de Acuamed: Torrevieja, Valdelentisco y Águilas, para mejorar la garantía de suministro para el regadío. Dicho proyecto, valorado en 600.000 euros, definirá el trazado de las conducciones. La planta de Valdelentisco ya está conectada al canal del Postrasvase en la presa de Algeciras, y en la siguiente fase lo hará con Torrevieja; mientras que Águilas extenderá sus redes por el Guadalentín para enlazar con las demás fábricas de agua.

Después de reunirse con el sector agroalimentario y de visitar las obras de regeneración de la bahía de Portmán, la ministra tranquilizó a los regantes y dijo que el Trasvase Tajo-Segura está garantizado sobre la base de las condiciones pactadas por cinco comunidades autónomas y recogidas en el Memorándum, que blinda los derechos de la cuenca cedente y de las receptoras.

«Récord de producción»

«Los regantes saben que llevamos muchos años trabajando juntos y que venimos de una de las peores sequías que ha habido nunca; saben que compartimos sus preocupaciones por el futuro, por poder tener la mayor certidumbre posible», dijo Tejerina. Para quienes desde Castilla-La Mancha critican al Gobierno, recordó que el Memorándum también defiende los intereses de la cuenca cedente, que «mejoró sus garantías». El Gobierno «cumple la ley» y las normas, recalcó Tejerina, quien insistió en que lleva muchos años trabajando con los regantes, que no dudan de que hay trasvase ni tampoco de su Ministerio. «No tienen que escuchar que el Trasvase no se toca», aseguró en referencia a los regantes. Fruto de ello, destacó, es que el «agua no ha faltado y los productos murcianos, con récord de producción, han llegado a sus mercados».

Añadió que el Estado lleva invertidos más de 150 millones de euros para garantizar la competitividad de la agricultura murciana. Entre esas inversiones citó las destinadas a mejorar las desalinizadoras y subvencionar el agua que esas plantas producen, en concreto, con 17 millones. Dichas subvenciones se mantendrán mientras siga la situación de sequía. En cuanto a las mejoras de las desaladoras, el objetivo es reducir los costes de producción de agua, que suponen un 67% del precio.

Otros puntos de vista

Certidumbre Miras: «Solo el acuerdo resolverá el problema»

La agricultura mueve millones en la Región de Murcia y es, según el presidente del Ejecutivo autónomo, «fundamental para el conjunto de España». Porque mejora el PIB y las exportaciones. Por ello exigió «la seguridad que solo es posible contando con unos recursos que son de todos, también nuestros». A pesar de la sequía, la agricultura ha seguido siendo «el motor de nuestra supervivencia». López Miras aludió a la profesionalización del sector y a su esfuerzo en modernizar las técnicas que emplean, «reconocidas en todo el mundo». La apuesta por la reutilización del agua ha sido «imprescindible» en el periodo de emergencia y «hemos sido capaces de reutilizar el 98% del agua, proporcionando 105 hectómetros adicionales a nuestros regantes». Vital ha sido, recordó, el «respaldo sin precedentes» del Gobierno de España a «una sequía sin precedentes». Un año tras otro «han contribuido a que hoy sigamos vivos y no se hayan destruido miles de empleos y no se haya condenado a toda una región a la ruina». Según López Miras, solo el acuerdo va a permitir resolver el problema del agua en España «y para siempre». Solo así, con certidumbre, cree posible garantizar el crecimiento. «Necesitamos un pacto que haga coherente su uso, su aprovechamiento y la subsistencia de todos, del consumo humano, de la conservación de parajes naturales, del freno al cambio climático y al avance del desierto desde el norte de África hacia España. Todo eso es posible con diálogo, destinando a las infraestructuras los fondos. Ese pacto nacional del agua hoy está más cerca gracias a la voluntad inequívoca de Rajoy para alcanzarlo, garantizando el Trasvase Tajo-Segura».

Cohesión Ballesta pide al Estado «eficacia y eficiencia»

El alcalde de Murcia, José Ballesta, puso el foco sobre la necesidad de una cohesión «con lealtad y reciprocidad entre territorios para garantizar la sostenibilidad de intercambios entre ellos para evitar que el desarrollo de unos se haga a costa de otros». Lealtad y reciprocidad, insistió Ballesta, que se encuentran recogidas en la Constitución en los principios de solidaridad interterritorial (artículos 138 y 158). El regidor exige al Estado que sirva a los intereses generales «con eficacia y eficiencia», «sin dañar ni lesionar a otros, porque los otros también son España». Ballesta recordó que Murcia ha estado marcada por el mestizaje, siendo una región fronteriza y de gran tensión que requiere «cohesión económica y aplicación de medidas con inteligencia».

Estrategia De Soto aboga por la unidad y cooperación

Guillermo Fernández de Soto, director corporativo para Europa de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, recordó que los problemas del agua son «comunes y diversos» en todo el mundo, por eso para la entidad que representa siempre ha sido el agua «un elemento estratégico de nuestra acción». Porque la distribución no es simétrica, observa, y porque los déficits hídricos son un obstáculo para el crecimiento armónico de la población y para el desarrollo económico. CAF confía en que pueda celebrarse en Murcia la tercera edición de las jornadas Futuro en Español, «porque el agua es un elemento determinante de nuestra vida». Fernández de Soto cree firmemente en que España y América Latina tienen aún gran margen de cooperación.