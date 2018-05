El Ministerio aumenta a 76 hm3 los trasvases para mayo y junio y prevé más reservas en el Tajo El embalse de Entrepeñas el mes pasado. Estos días almacena 322 hectómetros y está al 40% de su capacidad total. / Guillermo Navarro La comisión técnica aplica la ley de forma automática al constatar que hay recursos en la cabecera y amplía los envíos de agua para dos meses seguidos MANUEL BUITRAGO Sábado, 5 mayo 2018, 03:50

La comisión técnica de explotación del acueducto Tajo-Segura prevé que el Sistema Entrepeñas-Buendía seguirá recibiendo más agua antes del verano y sobre esta base autorizó ayer incrementar de 20 a 38 hectómetros cúbicos las transferencias de caudales al Levante para los meses de mayo y junio. Dicha comisión, constituida por los técnicos de las confederaciones hidrográficas del Tajo, Segura y Júcar, y presidida por la directora general del Agua, Liana Ardiles, aplicó las reglas de forma automática, al comprobar que la cabecera almacena 678 hectómetros y se encuentra en el nivel 2, como se ha venido publicando.

No hubo sorpresas, salvo la decisión de aumentar las transferencias a dos meses seguidos. Si las reservas se encuentran el día 1 de junio por encima de los 673 hectómetros, se mantendrá el régimen de desembalse de 38 hectómetros para ese mes, según acordó ayer la comisión. La ley mandata al órgano competente a «autorizar» dicha transferencia en el nivel 2, por lo que no tiene margen de discrecionalidad. No sucede lo mismo con el nivel 3, según el cual la comisión «podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada un trasvase de 20 hectómetros», como sucedió el mes pasado.

40% para la población

La decisión tomada ayer no precisa de una orden de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Los 76 hectómetros aprobados para mayo y junio se repartirán entre los abastecimientos (un 40%) y los regadíos de la cuenca del Segura, descontando un 10% de pérdidas del transporte. El Ministerio informó ayer de que la decisión adoptada complementa la orden del mes pasado, y recalcó que el volumen autorizado garantiza todos los suministros de agua de la cuenca cedente, así como el abastecimiento de las cuencas receptoras (2,5 millones de personas de las provincias de Murcia, Alicante y Almería). Indicó que si en junio se constatase un cambio en el nivel 2, se procedería a la convocatoria de la Comisión Central de Explotación para revisar los acuerdos adoptados. Estos días llegan entre 4 y 5 hectómetros diarios a la cabecera.

El departamento de García Tejerina recordó que la autorización de la comisión se realiza en aplicación de las reglas de explotación del Trasvase fijadas en la normativa reguladora, que permite transferir caudales a partir de los 400 hectómetros. El acueducto se reabrió en abril después de once meses cerrado, incluso para los abastecimientos a la población.

En enero, las perspectivas fueron muy negativas para los usuarios de la cuenca del Segura porque las existencias en la cabecera del Tajo bajaron a los 250 hectómetros. En tan solo dos meses se recuperó el sistema y todo apunta a que se mantendrán las transferencias a lo largo del verano. La horquilla cambia por meses y en julio tendrá que haber más de 688 hectómetros para mantener el nivel 2.