Dos militantes de Podemos declaran como investigados por desobediencia Coy, ayer, tras prestar declaración, con un grupo de simpatizantes. / G. C. El concejal de Alcantarilla Arcadio Martínez y el activista José Coy dicen que trataron de mediar; el Parlamento Europeo analizará las obras M. M. G. Murcia Jueves, 12 octubre 2017, 11:57

Los incidentes ocurridos en las protestas para reivindicar el soterramiento están tenido consecuencias. Podemos denunció este miércoles que numerosos vecinos comenzaron a recibir multas -de 600 euros- y requerimientos por interferencias graves en el funcionamiento del tráfico ferroviario. Además, en la comisaría del Carmen, dos de sus militantes, el activista social José Martínez Coy y el concejal de Alcantarilla Arcadio Martínez, declararon acusados de un delito de desobediencia y desorden público. Las diligencias pasarán al juzgado, que decidirá si hay delito penal. Coy dijo a la salida que el 3 de octubre fue convocado por vecinos en una jornada de gran tensión. «Sobre el mediodía escuché un ruido y me acerqué al cordón policial, observando a un detenido, junto a otras personas», señala en el texto de su declaración, en el que dice que se encontraba grabando un vídeo cuando vio que se llevaban al detenido. Los presentes se alteraron, y él dijo que intentó mediar, y que no jaleó a los policías en ningún momento. En su declaración consta que se le preguntó si obstaculizó a los vehículos policiales, a lo que respondió que no, «que se cayó delante del vehículo y que existen imágenes que corroboran su declaración», incidiendo en que en todo caso su intención fue la de mediar, sin que ejerciera violencia.

La versión contrasta, no obstante, con lo que mantiene la Policía, pues también fueron muchos los testigos que vieron cómo Coy fue apartado en un primer momento del barullo y después volvió a situarse delante del vehículo. Poco después resultó detenido otro joven que recibió un porrazo en la cabeza de un policía al que dio antes una patada.

Podemos insiste en que sus militantes trataban de calmar la situación.

La Plataforma informó de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió a trámite la solicitud para que se investigue la adecuación de las obras a la legislación europea y planea un viaje a Bruselas.