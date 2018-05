Miguel Ángel del Amor Saavedra: «Llevo el trasvase en mis venas. La polémica que se genera con el Tajo-Segura no debe amedrentarnos» El consejero Miguel Ángel del Amor posa junto a un cartel del acueducto Tajo-Segura cerca de Fuente Librilla. / Martínez Bueso El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca cree que «plantear que seamos autosuficientes en agua es un auténtico disparate; abandonar regadíos supone dejar avanzar el desierto» MANUEL BUITRAGO Domingo, 29 abril 2018, 17:11

Ingeniero agrónomo (43 años, dos hijos), Miguel Ángel del Amor lleva el agua en las venas. No podía ser de otra forma siendo hijo de Francisco del Amor, que fue presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase. Permaneció en un tercer plano como director general del Agua y ahora sustituye a Francisco Jódar, justo cuando se ha relajado la tensión con más agua en los embalses. Llega con un pan bajo el brazo. El Ministerio de Agricultura no tendrá problemas con él, debido a la buena sintonía que muestra con García Tejerina y su equipo. Del Amor también hace una defensa cerrada de los trasvases y los regadíos, aunque no se moja para concretar nuevas transferencias de agua. La teoría la tiene clara; en la práctica, comenta que hay muchos proyectos a punto de culminar, entre ellos el plan de 'vertido cero' al Mar Menor. Pasa de puntillas sobre el escándalo que ha heredado con la desaladora de Escombreras.

-¿Qué le dijo su padre, Francisco del Amor, cuando le nombraron consejero? Lleva el agua en la sangre.

-Nací con el agua y vivo con ella; es mi vida. ¿Qué va a decir un padre de su hijo cuando se ve reflejado? Ojalá llegue al 10% de lo que es él. Por supuesto que está muy orgulloso y sus amigos también me lo han transmitido. Él siempre estuvo en el Sindicato de Regantes del Trasvase y yo en la Administración. Para él supone la unión de esos dos mundos, que han llegado a alguna confluencia para buscar una solución definitiva.

-¿Cómo le ha recibido el sector agrario? ¿Se siente con una responsabilidad añadida debido al mundo del que procede?

-Por lo que me transmiten estos días, con mucha ilusión. No sé si con la misma con la que yo he entrado. Los que me conocen de director general quizás esperan mucho más de mí como consejero. Me siento responsable, pero por educación, y por lo que he vivido de una madre que ha dado su vida por sus siete hijos. Y por un padre que me ha transmitido la lucha por el agua y unos valores. Si como director general perdí diez kilos, como consejero no sé cuántos voy a perder...

-¿Dice que perdió diez kilos?

-No es tanto el trabajo como la responsabilidad, y el hecho de querer dar más de sí. Perdí diez kilos porque se me olvidaba comer. Hemos atravesado una época muy dura y cuando ves que la gente sufre, tú también sufres. Cuando viene un agricultor o un ganadero y te dicen que carecen de agua, me tengo que dejar la piel.

-En realidad, el agua la concede la Confederación Hidrográfica.

-Se la da la Confederación, pero nosotros, dentro de nuestras competencias, somos responsables de los ciudadanos de Murcia. Algunas veces digo que parecemos la ONU. Nuestra misión es ir a la Confederación, al Ministerio, a Bruselas y al extranjero porque necesitamos ayuda. Aparte de eso ejercemos nuestras competencias en saneamiento, depuración y otras materias.

-Usted llega cuando ha pasado la tormenta del desierto y la situación se ha relajado. Ha llovido, hay más reservas y menos tensiones. El escenario cambia bastante.

-Efectivamente. Recuerdo la última la Junta de Gobierno de la Confederación en la que se vislumbró un año bastante trágico. Ha sido un milagro porque nadie se esperaba lo que ha sucedido. Esto ayuda para seguir trabajando, ganar relajación en el sector y sobre todo para pensar con cabeza, con criterios técnicos.

Agua en lugar de «cariño»

-¿Como ve la Confederación después de las críticas que ha recibido, sobre todo de los regantes? ¿Ha estado a la altura?

-Hay cosas que no son del todo justas, y algunas reivindicaciones no son mayoritarias. Se le está dando solución a muchos temas que requieren una planificación, cuyos resultados se conocen pasados unos meses. La Confederación y el Ministerio están trabajando mucho por la cuenca del Segura y lo comprobamos con la apertura de los pozos de sequía y otras medidas. No es justo el trato hacia el Ministerio. Cuando se produce una situación de escasez como la que hemos vivido, todos nos ponemos nerviosos y reclamamos una solución ya.

-Han sido muchos meses de malestar de los regantes con el Ministerio. ¿Se mantiene esa tensión?

-Creo que no. Hemos ganado en tranquilidad para pensar y razonar. El Estado nunca abandonará a una comunidad autónoma. He tenido la suerte de estar con la ministra y su equipo y he vivido el cariño que nos tienen. Saben que una sociedad está sufriendo y hay que darle soluciones. En el Foro Mundial del Agua de Brasil comprobé cómo el Ministerio ponía en valor la gestión del agua en Murcia. Nos mostró como ejemplo y nos llevaron allí porque nuestra región es la mejor referencia. Comprobé además cómo el Ministerio defendía el Trasvase Tajo-Segura delante de miles de personas.

-El sector agroalimentario le dirá que no quiere cariño, sino agua...

-Efectivamente. A todos nos gusta que nos den abrazos y besos; y prefiero que me den agua a abrazos y besos. Dicho eso, el equipo del Ministerio es muy sólido y hace un trabajo técnico impecable.

Martínez Bueso

-A tenor de sus palabras, ¿cómo va a ser usted de reivindicativo ante el Ministerio de Agricultura?

-Todo lo reivindicativo que somos, y que ha sido el presidente de la Comunidad, siempre al lado de los regantes. Las reivindicaciones se hacen muchas veces trabajando en los despachos día a día, antes que acudiendo a la casa de alguien o poniéndose en la puerta o en el despacho.

-¿Cuánto podrá hacer usted en un año de mandato?

-Pues todo. Se pueden hacer muchas cosas. Tengo la suerte de haber sido director general y de seguir como consejero. Hay muchos proyectos apasionantes que se están llevando a cabo y que falta rematar. Espero tener la suerte de poder culminarlos y llegar a una solución para el agua que no dependa de los ciclos políticos, que tenga consenso y que vuelva a los valores de la España vertebrada que todos queremos. Que no se materialice en más guerras absurdas de agua y de réditos políticos.

-¿Qué proyectos son los que se van a rematar?

-En lo que respecta a la Comunidad Autónoma, lo que se refiere a la modernización de regadíos, aprovechamiento de aguas regeneradas, evitar pérdidas, mejorar la gobernanza. También retos en ganadería y pesca. En cuanto a las relaciones con el Ministerio, está el plan de 'vertido cero' al Mar Menor. En breve se publicará en el BOE para que la sociedad termine de participar en el proceso. Y por encima de todo, poner ya la solución definitiva al déficit hídrico de la Región

-¿La ampliación de la desaladora de Torrevieja estará lista para este verano, como se prometió?

-Se dijo que Torrevieja estaría terminada a principios de verano y se cumplirá el objetivo de proporcionar energía a la planta. La desaladora tiene bastidores para generar 80 hectómetros, y para pasar a 120 hace falta comprar nuevos equipos, con una inversión muy fuerte de 43 millones. El error es que no explicamos las cosas. Es lo mismo que le pasa a nuestro sector, que trabaja noche y día y no se preocupa en venderse. Lo sufrí en Brasil y en otros foros del Mediterráneo, en los que se desconoce la cantidad de tecnología y el desarrollo que tenemos aquí. Debemos vender lo que hacemos porque dejamos maravillados a la sociedad con la ganadería, la pesca, la agricultura...

«Sánchez nos ha perjudicado»

-¿Qué queda por perfilar en la propuesta del Gobierno para negociar el Pacto Nacional del Agua?

-Siguen las reuniones. Se mantienen las grandes líneas de trasvases más desalación. El trasvase corre por mis venas y es fundamental para la Región de Murcia. Las desaladoras también forman parte del conjunto de recursos de la cuenca, pero no pueden ser nuestro único sustento porque tiene problemas agronómicos, energéticos... Si nos comprometemos a cumplir el protocolo de Kioto, la desalación tiene un alto coste energético que incide en el CO2; el trasvase, no. Tiene que ser complementaria, junto con los bancos públicos de agua. Somos una cuenca muy dinámica y podemos enseñar a las demás. Somos la base de lo que podría ser una futura legislación. Queremos ser un proyecto piloto.

-¿Qué posibilidades de éxito le ve a las conversaciones con el PSOE en materia de agua?

-Estábamos muy confiados, pero no le puedo negar que las últimas declaraciones del secretario general del PSOE han supuesto un jarro de agua fría y un retroceso gravísimo, puesto que ha levantado de nuevo una amenaza, que creíamos enterrada, sobre el Tajo-Segura. Debemos aprender de los errores del pasado para no abrir la caja de los truenos, como ha hecho el señor Sánchez Castejón. Espero que hoy, en Molina de Segura, rectifique alto y claro, puesto que sus palabras tienen una gran repercusión y nos han perjudicado muchísimo. El principal partido de la oposición, aspirante a gobernar, debería ser mucho más responsable. Esas palabras fueron indignas de quien pretende liderar un proyecto de país. Sus compañeros de Murcia deberían también ser más exigentes y no permitir este tipo de salidas de tono de su líder.

-¿Cuál es su diagnóstico sobre el Trasvase Tajo-Segura? Bajan las aportaciones en la cabecera y no hay garantías de recibir los caudales previstos inicialmente. La polémica sigue en todo lo alto.

-He vivido con el trasvase y sé lo que supone. Por el hecho de que genere polémica en la España en la que vivimos no debemos amedrentarnos. Como bien ha mostrado el Ministerio, es un ejemplo de la vertebración de España. No es el único trasvase; hay otros que sirven también para abastecer a la población. Generar polémica o remover la memoria histórica con ciertas declaraciones... A santo de qué, cuando se está buscando un Pacto de Estado. No se trata tanto de solidaridad como del derecho de los murcianos a tener agua. No lo entiendo. Me pone de los nervios y me da rabia porque quien lo dice no conoce el tesoro de la riqueza de Murcia, nuestro desarrollo.

-Si usted fuera consejero del Gobierno de Castilla-La Mancha, su discurso sería distinto.

-No, no. Creo que ellos defienden algo... Antes se trasvasaba a partir de los 240 hectómetros en la cabecera, y ahora se ha subido esa línea a 400. Hay que saber explicar la cosas con criterios técnicos. Si hay un cambio climático, puede ser hacia los dos extremos. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos porque lo que nosotros sufrimos ahora, probablemente lo sufran ellos mañana. ¿Por qué no buscamos la solución de forma conjunta? Tal vez se pueda redotar la cabecera del Tajo. Aquí estamos en Murcia para apoyarles. Si yo estuviera en el otro lado, defendería lo que técnicamente fuera viable.

-¿Es partidario de un nuevo acueducto desde el Tajo Medio?

-Soy partidario de la mejor solución técnica.

-¿No concreta?

-No lo hago. Hay varios estudios, uno del Sindicato de Regantes, pero es el Ministerio el que debe decidir la mejor solución.

-¿Pediría que se reactive el trasvase del Ebro?

-Creo que es una de las soluciones, pero no nos compete a nosotros. Le damos alternativas al Ministerio para que ellos decidan.

-¿Piensa que los regantes lloran mucho, que siempre están pidiendo, a menudo insatisfechos?

-Esa visión hay que cambiarla, porque no es así. Los agricultores demandan justamente lo que creen que es suyo. Lógicamente, también es verdad que el que no llora no mana, como dice la expresión, aunque hay que explicar bien lo que se necesita.

-Ex altos cargos de la Consejería están imputados por la contaminación del Mar Menor. ¿Falló la vigilancia y control sobre los regadíos? ¿Se miró para otro lado?

-Hay que dejar actuar a la Justicia. No se ha explicado lo que se ha hecho en el Mar Menor, que son muchas cosas que se irán aclarando. Entiendo que se hizo lo que se tenía que hacer con el grado de conocimiento y la tecnología que existía en ese momento. Afortunadamente, ahora contamos con más medios y avances tecnológicos para definir la compleja interacción que existe en la zona. La protección y regeneración de la laguna es una prioridad. En cuanto a los regadíos, quiero ser muy claro: los agricultores del Campo de Cartagena han sido parte de la solución desde el primer momento y se han puesto manos a la obra en el común objetivo de proteger el Mar Menor. Han sido y son aliados en la protección de la laguna. Algunas formaciones políticas han apuntado directamente hacia ellos como culpables de la situación, de una forma irresponsable que nos ha hecho un gran daño reputacional.

Evitar la evaporación

-¿Cuánto regadío ilegal hay en la Región de Murcia? Existe un goteo de denuncias.

-Muchas de esas denuncias son infundadas. Hay terrenos que son de regadío y que se abandonaron debido al 'boom' de la construcción. Con motivo de la crisis, ahora se han vuelto a reactivar. Soy muy partidario de que se controle este tema, mucho y bien, porque lanza una muy mala imagen sobre un sector que es ejemplar. Como director general inicié la elaboración de protocolos más ágiles entre el Ministerio, la Confederación y la Consejería para detectar estos casos y dotar de mayor transparencia la gestión del recurso. Plantearemos iniciativas pioneras, teniendo en cuenta la peculiaridades de nuestra cuenca, donde está terminantemente prohibida la ampliación de regadíos.

-¿Piensa que hay que reducir regadíos? ¿Cree que la cuenca del Segura debe ser autosuficiente?

-Para nada. Abandonar regadíos significaría dejar avanzar el desierto. Lo de la autosuficiencia me parece un auténtico disparate que puede llevar a muchos a pensar que el agua es de los territorios, de quien le pasa por la puerta. No puedo estar más en desacuerdo. Eso no quiere decir que no tengamos que maximizar la desalación, avanzar dentro de los márgenes que nos quedan en modernización de regadíos y reutilización; incluso evitar que se evapore el agua (en lo que ya trabajamos también); pero interconectar cuencas nos hace ser una sociedad más moderna, avanzada y competitiva.

-Sobre la desaladora de Escombreras, ahora en los tribunales, ¿qué piensa que hay que hacer? ¿Cambiar el contrato con ACS para que no sea tan oneroso para las arcas de la Comunidad, comprar la planta...?

-Estamos estudiando todas las opciones, buscando siempre el interés general.

-¿Usted suscribiría un contrato como el que formalizó el Ente Público del Agua?

-Yo no estaba entonces, pero sí le puedo decir que se trata de una infraestructura estratégica en este momento. Funciona a pleno rendimiento y produce 21 hectómetros.

-¿Cuántos errores cree que se cometieron?

-La actuación estaba dentro de las competencias de la Consejería y estoy convencido de que se perseguía dotar a la Comunidad Autónoma de una infraestructura de desalación que se ha revelado muy necesaria.