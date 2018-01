«Mediante la música realizo un llamamiento al despertar del alma» Juan Serna. / vicente vicéns / agm Juan Serna Músico y compositor MINERVA PIÑERO Martes, 9 enero 2018, 08:23

Desde la juventud, encuentra la calma en el aroma de las flores silvestres y en la quietud de la montaña, donde cantaba, acompañado por su guitarra, las canciones que surgían de su puño y letra. Después de trabajar como delineante, decorador, agente en la industria musical, compositor y cantante, Juan Serna dedica su tiempo a la creación de un disco recopilatorio, proyecto que presentará al público a finales de febrero y que concentrará, aproximadamente, sus doce piezas más relevantes. Desde el rock hasta la balada, pasando por el jazz, reúne los estilos musicales que ha experimentado a lo largo de más de tres décadas para actualizarlos y añadirles el compás de la experiencia.

-¿Cómo se define?

-Soy un trovador del siglo XXI. Me imagino cantando para la corte de un rey o en los mercados de la época, contando historias, pensamientos y poemas a través de los instrumentos.

-¿Cuál es su mensaje?

-El despertar del alma. Actualmente, creo que el pensamiento del ser humano se encuentra tan dormido que necesita un toque de atención. Por el camino que sigue, está perdiendo todos los valores. Se embrutece. Por ello, mediante la música, realizo un llamamiento al despertar y a la sensibilidad.

-¿Qué historias narra?

-El amor y su incandescencia, la debilidad del humano, la empatía, la solidaridad y la injusticia. En el disco recopilatorio, recalcaré que todos somos parte de la sociedad, incluidos los colectivos más débiles.

-¿Un concierto que recuerde?

-El que realicé cuando tenía 18 años en la abandonada prisión de Murcia. No faltó el clásico 'Rock de la cárcel'.

-¿Repetiría la experiencia?

-Por supuesto. De hecho, hace dos años, actué en la prisión de Campos del Río. Acudieron, aproximadamente, ochocientos presos. Fue precioso.

-¿Con qué artistas ha compartido escenario?

-Con Sabina, Hilario Camacho, Rosa León... He colaborado con muchísimos cantautores que nacieron en La Mandrágora, el mítico local madrileño en el que se reunían los artistas.

-Después de más de tres décadas dedicándose a la música, ¿qué ha aprendido?

-Que la vida no es una piscina donde todos nadamos, sino un camino para aprender, luchar y sufrir. Creo que la música ha sido una especie de terapia para poder dulcificar el sufrimiento que, por norma general, nos toca vivir en la existencia.

-¿Prefiere cantar en grupo o ser un lobo solitario?

-Me gusta ir a mi aire. He estado en bastantes bandas, pero no estoy tan cómodo como cuando solo dependo de mí mismo. En los grupos, que son como una familia, existen las peleas. Al final, se rompen. Teniendo músicos que colaboren a mi lado en proyectos puntuales, no necesito más.

-¿Dónde nace su inspiración?

-En el amor y en la naturaleza. Quien rehúya de ella y se pierda en el asfalto, termina aislándose en un mundo artificial. De hecho, de vez en cuando, aconsejaría que las personas dejaran su ajetreada vida para perderse por el monte, a modo de terapia. El ser humano es un reloj suizo. Cuando se desequilibra, lo mejor es que siga el camino por el que ha venido, el de la naturaleza. Creo que todos pertenecemos a ella.

-¿Se siente valorado en la Región?

-No. Se aprecian más los proyectos que vienen de fuera que los elaborados por las personas nacidas en esta tierra. Murcia ha cultivado muchísimos artistas de la cultura en general, no solo relacionados con la música, y la mayoría no han llegado a trascender. Ser profeta de la Región no es fácil. Y más si se tocan temas que no interesan a la sociedad, con letras que hacen pensar. La masa de la población prefiere pasar del producto cercano.

-¿Guarda algún proyecto para el futuro?

-Un tributo al bolero, un género musical atípico. Aún no he programado ninguna actuación, pues el trabajo empieza ahora, pero seleccionaré tanto canciones propias, como de otros autores. También participarán saxofonistas, guitarristas y percusionistas.

-¿Desarrolla otras disciplinas artísticas?

-El cine. De hecho, estoy preparando un futuro cortometraje. Trata sobre cómo transcurre la vida de una persona, desde su nacimiento hasta la muerte. Su título será 'Pasos'.