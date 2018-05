La suspensión de un concierto de Hombres G obliga a indemnizar con 24.500 euros al promotor El entonces alcalde, Francisco García, y un representante de Levanta tu música, en una rueda de prensa de agosto de 2014. / LA VOZ DE MAZARRÓN La empresa Levanta tu música gana el pleito contra el Consistorio, al que demandó por anular una actuación del grupo madrileño en 2014 JUAN RUIZ PALACIOS Viernes, 25 mayo 2018, 02:46

Las expectativas de las 'chicas cocodrilo' estaban puestas, en pleno verano de 2014, en el concierto que los Hombres G iban a celebrar en Mazarrón. Sin embargo, más de una se llevó el disgusto de su vida cuando se enteró de que el espectáculo se cancelaba por decisión del entonces alcalde, Francisco García. Este entendió que no podía celebrarse en un contexto de grave endeudamiento municipal, con «1,7 millones en facturas pendientes de pago a proveedores directos y a personal municipal». Pese a ello, explicó entonces que «las razones por las que el Ayuntamiento no cumple las condiciones de pago no obedecen a problemas de liquidez, sino a motivos de la Intervención».

Ahora, un juez ha condenado al Consistorio a que indemnice con 24.515,38 euros a la promotora del concierto, Levanta tu música, por el anormal funcionamiento de la Concejalía de Festejos.

Siempre según la sentencia, que está en poder de 'La Verdad', los hechos se remontan a abril de 2014, cuando la firma «Levanta tu música S.L. contrató un espectáculo musical con el conjunto Hombres G, mediante contrato concertado con la productora La Cabeza Amarilla S.L. -representante del grupo madrileño-, en virtud del compromiso verbal de la Junta de Gobierno local».

Al mes siguiente, la Junta de Gobierno local acordó por unanimidad la colaboración para que se llevase a efecto el concierto en el campo de fútbol Playasol, del Puerto de Mazarrón. Aquella participación consistía «en que el Consistorio prestaría las instalaciones, así como los servicios de Protección Civil, sanitarios y de seguridad, y una aportación económica de 21.780 euros, impuestos incluidos, que se pagarían en dos plazos de 10.890 euros cada uno los días 1 de julio de 2014 y 16 de agosto de ese mismo año», reza la sentencia. «Seguidamente, se hizo la reserva del gasto, con el informe favorable del interventor municipal».

Gastos acreditados

El fallo expone que el Ayuntamiento no llevó a cabo el primer pago, acordado para el 1 de julio de 2014. «Lo cierto es que la mercantil tuvo que afrontar unos gastos para traer a Mazarrón a un conjunto musical de estas características, por lo que la abrupta cancelación de lo acordado en la Junta de Gobierno, entre cuyos miembros estaba el entonces regidor, Francisco García, le ha ocasionado un perjuicio al promotor que debe ser resarcido».

El juez asegura que los gastos acreditados a los que tuvo que hacer frente la promotora «fueron 19.965 euros, correspondientes al 50% del caché del grupo, y 4.550,38 euros de gastos de promoción y publicidad». Lo que suma 24.515,38 euros.

Por ello, el juez acepta «el recurso presentado por la promotora Levanta tu música contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada ante el Ayuntamiento, en reclamación de indemnización por el anormal funcionamiento del servicio de la Concejalía de Festejos, que se anula por ser conforme a derecho». Por ello, añade el juez, «declaro que la mercantil tiene derecho a que el Consistorio de Mazarrón le pague la cantidad de 24.515,38 euros». Este diario se puso ayer en contacto con el gobierno local. Desde alcaldía rehusaron hacer declaraciones sobre la sentencia.