Mazarrón concentra su oferta de ocio y turismo en la playa de La Isla Las excursiones en kayak por las aguas del municipio suscitan el interés de pequeños y mayores. / NACHO RUIZ / AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN La tercera edición de La Isla Fun Fest propone una agenda de actividades para todos los públicos durante este fin de semana B. MAESTRE. MAZARRÓN Viernes, 25 mayo 2018, 09:07

Mazarrón abre este fin de semana una ventana a la que asomarse para descubrir el potencial turístico y las posibilidades de ocio que ofrece el municipio a lo largo del año. La música, el deporte y la gastronomía centran la amplia y heterogénea programación de La Isla Fun Fest, que regresa en su tercera edición con muchas ganas de sorprender a vecinos y turistas por tierra, mar y aire. Como viene siendo habitual, las distintas actividades se desarrollarán en la playa de La Isla, un entorno lleno de vida y con un enorme poder de convocatoria.

Se presentan 48 horas 'non-stop' en las que los asistentes podrán disfrutar de la oferta más completa: ejercicios náuticos, clases de baile, talleres, paseos en globo, atracciones infantiles, pases de cine, partidos de fútbol, conciertos, 'foodtrucks', vehículos clásicos y la feria ibicenca, entre otros atractivos. Se trata de un evento consagrado ya en la Región de Murcia por la cantidad de propuestas dirigidas a toda la familia y cuenta con la aprobación de las miles de personas que acudieron en ediciones anteriores.

La Isla Fun Fest se inaugurará mañana sábado, a las 11 horas, a ritmo de batucada y el acompañamiento de una animación itinerante. A continuación, se abrirá la veda de la diversión para los mazarroneros y visitantes, que quedarán fascinados con la espectacularidad de las funciones del Circo Wonderland. Este universo mágico se trasladará a los paseos en globo cautivo, que permitirán contemplar a vista de pájaro el lugar donde se hallaron los barcos fenicios datadas del siglo VII a. C.

Habrá conciertos, talleres, zumba, 'foodtrucks' y una feria ibicenca

Los pequeños de la casa tendrán a su alcance un mar de posibilidades: atracciones de feria, cine, el concurso 'Atrapa la bandera', cuentacuentos y un sinfín de talleres de manualidades. Los niños crearán desde un pulpo de lana hasta un pececito de ardilla, pasando por marcapáginas y el juego del tres en raya con materiales reciclados.

El deporte es un imprescindible en La Isla. El domingo regresará la segunda Travesía a Nado, organizada por el Club de Natación Máster Murcia, con un recorrido de 1.854 metros alrededor de la playa que en su primera convocatoria congregó a 106 participantes y este año ya se ha completado la cuota de 200 plazas. Igualmente, se propondrán excursiones gratuitas en kayak y pádel surf, gracias a la colaboración de Bahía Surf; y si los aventureros se quedaran con ganas de más, pueden alargar la experiencia durante el resto del día por cinco euros. También se disputará un campeonato de 'paintball' y partidos de vóley-playa en las categorías masculina y femenina.

Tal vez sean las coreografías sencillas con ritmos de merengue, salsa y reggaetón... lo cierto es que las clases de zuma despiertan gran expectación entre pequeños y mayores en La Isla Fun Fest. Los gimnasios locales La Aceña y Titanes & Bahía Sur impartirán distintas sesiones para que los bailongos muevan el esqueleto a pie de playa, como así lo hará la Escuela Antonio Jara, que realizará actuaciones de baile y protagonizará algún que otro 'flashmob'. Otro plato fuerte son los continuos pasacalles de las batucadas con distintas animaciones itinerantes.

Por todos es sabido que la música no puede faltar en ningún evento, y menos en Mazarrón. Los encargados de poner el sonido este fin de semana son las bandas de versiones Berlín Blues (mañana, 19.30 horas) y The Tracks (mañana, 23.30 horas) y el tributo a Héroes del Silencio 'El Despertar del Silencio' (domingo, 14 horas). Por su parte, los aficionados merengues entonarán el himno del Real Madrid si el equipo blanco consigue vencer al Liverpool en la final de la Champions League, que se podrá seguir en la pantalla gigante instalada junto a la zona de 'foodstrucks', desde las 20.45 horas. Gane o no el conjunto español, el cielo se iluminará con los fuegos artificiales tanto en la noche sabatina como en la del domingo.

El esplendor de La Isla Fun Fest se completa con una feria ibicenca en la que los comerciantes mostrarán piezas de artesanía, colgantes y anillos hechos a mano, decoración y muchos más artículos. Tampoco faltarán los vehículos clásicos con una exhibición en la mañana del domingo.

A la hora de reponer fuerzas, los puestos gastronómicos de 'foodtrucks' saciarán el apetito de los presentes con una amplia variedad de bocados dulces y salados. Estas camionetas reconvertidas en restaurantes sobre ruedas estarán estacionadas en la explanada de La Isla durante todo el fin de semana, donde los hosteleros ofrecerán distintas propuestas culinarias (populares, vanguardistas e incluso temáticas) a precios ajustados.