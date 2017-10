Una avería deja a seis calles del centro del Puerto sin alumbrado público Alicia Jiménez, alcaldesa de Mazarrón. / LV Los vecinos sienten miedo cuando anochece y lamentan que «el Ayuntamiento no ha hecho nada desde que terminó el verano» JUAN RUIZ PALACIOS Jueves, 12 octubre 2017, 02:08

La época estival terminó hace unas semanas y las quejas por la dejadez política vuelven a estar patentes en algunas zonas del municipio. Los vecinos del centro de Puerto de Mazarrón denuncian la falta de alumbrado público en seis calles. Según explican, «llevamos diez días sin que se vea nada por la noche. Todo está a oscuras y tenemos miedo de que nos atraquen o de que nos podamos tropezar cuando salimos a pasear. ¡Esto es una poca vergüenza!».

El problema comenzó la pasada semana, cuando María Rodríguez, una vecina de edad avanzada que vive en la calle Revuelta, salió a pasear y se encontró con que no había luz. «Llevamos desde el mes de agosto con problemas en el alumbrado público. Las farolas parecían una discoteca, porque se encendían y se apagaban constantemente. Ahora, que ya ha entrado el otoño, nos hemos quedado a oscuras», lamenta.

Hace unos días, María se reunió con varias vecinas y solicitaron al Ayuntamiento que explicara qué estaba ocurriendo en las calles Corredera, Comercio, Esperanza, La Fábrica y Revuelta. «Llamamos por teléfono y nos comentaron que darían parte al encargado para que arreglara el problema», relata. Pasaron un par de días y estas mazarroneras seguían a oscuras. Sin una luz que alumbre las vías donde viven. «Desde entonces hemos estado pidiendo todos los días al Consistorio que arreglen el problema, y siempre nos dicen que ya han pasado nota a la persona encargada de este servicio», aseguran los residentes.

«Enciendo la luz de mi terraza por las noches para que la gente pueda ver»

«Es una auténtica odisea»

Maruja González es otra de las afectadas. Esta mujer, de 81 años, tiene problemas en una cadera, por lo que anda con parsimonia. «Cuando llegan las ocho y media de la tarde tengo miedo de estar en la calle. Todo se pone a oscuras, hay muchos baches y aceras rotas y tengo que andar con muchísimo cuidado para no caerme», cuenta. Para ella, «es un problema muy grande que no haya luz en las calles. De hecho, yo tengo que pasar por la calle Comercio para poder entrar a mi casa, y es una tremenda odisea para mí».

Desde hace unos días, esta vecina enciende por las noches la luz de su balcón . «Lo del Ayuntamiento es un cachondeo. Yo doy la luz de la terraza de mi casa para que las otras personas mayores puedan ver algo en medio de la oscuridad, pero esa no es la solución», afirma. Y concluye: «Yo no tengo por qué estar pagando luz para alumbrar la calle, cuando el deber de los políticos es solucionarnos este problema, porque todos pagamos nuestros impuestos».

Francisca Guillén es otra vecina de Puerto de Mazarrón que vive en una de las calles afectadas por la oscuridad y que lamenta «la dejadez del Ayuntamiento desde que terminó el mes de septiembre». Sostiene que «a pesar de que hemos llamado al Consistorio en repetidas ocasiones, no hacen nada para arreglar la luz. Da miedo pasear por el casco urbano cuando anochece». Para ella, «el Ayuntamiento no está llevando a cabo ningún plan para que las zonas urbanas estén decentes, porque hay parques y jardines que necesitan agua de riego y que las ramas de los árboles están secas. Por no hablar del césped, que no podan algunos jardines desde finales de verano».