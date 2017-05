El arquitecto municipal señala a la CHS por el descontrol en Camposol

El arquitecto municipal, Juan Antonio Senín, compareció ayer en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional para arrojar luz sobre los problemas de Camposol, y culpó a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de la grave situación del complejo al no emitir, en 2004, un informe sobre la existencia de la rambla de Los Aznares.

El diputado socialista Alfonso Martínez Baños agradeció la comparecencia del arquitecto del Ayuntamiento, y destacó «la descoordinación existente entre todas las administraciones, fundamentalmente en el caso del Ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica y la Comunidad, así como una situación caótica en el propio Consistorio, dados los muchos cambios de responsabilidades, lo que diluye la posibilidad de encontrar culpables».

Según el diputado socialista, «el arquitecto ha concretado que una vez comprobado en las Directrices de Ordenación del Litoral que existía esta rambla, el Gobierno autónomo pidió el informe correspondiente al organismo de cuenca, pero la CHS no emitió ningún documento sobre el ordenamiento urbanístico de esta zona».

Martínez Baños afirmó que «sorprende que el encauzamiento de una rambla de un kilómetro y medio de longitud y la construcción de quinientas viviendas se hiciera sin que nadie se diera cuenta». El socialista matizó que «el arquitecto municipal ha deslizado parte de la responsabilidad a la CHS, por dos razones. Primero, porque asegura que este organismo, cuando se aprobó en 2000 el Plan Parcial de El Saladillo, no informó y no advirtió de la existencia de la rambla. Y segundo, porque cuando la CHS se enteró que se estaba edificando sobre la rambla no tomó ninguna medida».