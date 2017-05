Unos 600 jornaleros se rebelan en Perichán por los «bajos sueldos»

«Estamos sufriendo mucho, porque trabajamos 28 días al mes y nuestra cotización es de 13 jornadas. Queremos que nos suban los sueldos y que nos paguen a principio de mes». Así de molestos se mostraron ayer unos 600 jornaleros del campo, que explicaron que trabajan para la ETT Más Empleo 2007. Y, según apuntan, esta empresa de trabajo temporal ofrece sus servicios a la firma mazarronera Perichán.

La jornada de ayer amaneció removida para estos empleados, en su mayoría marroquíes, que se dieron cita en las instalaciones de Perichán, en Cañada de Gallego, para protestar por los bajos sueldos y rebelarse contra las «malas condiciones en las que trabajamos y el trato que recibimos». Según lamentaron, a grito limpio, «nos maltratan y nos humillan mientras estamos en el campo. Trabajamos todos los días; de lunes a domingo. Y nuestra cotización solo es de trece días. Cobramos muy poco, 5,5 euros por hora».

La situación era tan tensa que una patrulla de la Guardia Civil tuvo que acudir a las instalaciones de Perichán por el altercado que se produjo allí desde primera hora de la mañana, pues los jornaleros no dejaban a los autobuses salir de las instalaciones de la firma.

Otro de los motivos que ha llevado a los trabajadores a protestar es el día del mes en que perciben el sueldo. «Cobramos siempre el día 20. La mayoría de nosotros vivimos de alquiler, y tenemos que pagar a nuestro casero el día 1 porque, si no, nos echa a la calle. Vivimos en un sufrimiento continuo, pero estamos ya hartos de que en la ETT se aprovechen de que somos inmigrantes. También somos personas», lamentaron.

Sin contestación

Denunciaron, asimismo, que «todos los meses nos obligan a firmar un papel y nos amenazan con dejarnos sin trabajo si no lo firmamos. No sabemos qué es». 'La Verdad' se puso en contacto hasta en tres ocasiones con la ETT Más Empleo 2007 para conocer su versión, pero la empresa no ofreció respuesta alguna. Un empleado de Perichán explicó que «aquí no hay ninguna huelga. Lo que ves allí son trabajadores que se van al campo ahora. Es decir, lo que pasa todos los días», explicó.