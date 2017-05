«El parque ahí sigue, muerto de risa»

Tiene la piel curtida y el vozarrón propio de sus 79 años. A pesar de ser un hombre tranquilo, Juan del Álamo se enerva cuando piensa que ya no puede tener sus ratos de cháchara con sus amigos en el parque de La Purísima, ubicado en la pedanía mazarronera La Majada. «Esta plaza da vergüenza. Hace un año que se hundió y las personas mayores ya no podemos sentarnos en los bancos. Era nuestro punto de encuentro, y ahora no lo tenemos», remarca con enfado. «El Ayuntamiento valló la plaza hundida, y ahí está... muerta de risa».

Los vecinos denuncian que el Consistorio lleva cerca de un año sin remodelar el parque de La Purísima, que se hundió en julio de 2016. Se trata de un lugar emblemático donde muchos hacen un alto en el camino para conversar y charlar. «Aquí estamos abandonados del mundo. Nadie hace nada por esta pedanía. Yo me sentaba en el parque con mis tres amigos todos los días, pero ya no podemos», lamenta Del Álamo. «Domingo Valera, cuando era alcalde, nos puso unos bancos para que estuviéramos tomando el fresco. Ahora nadie viene a arreglar este desperfecto, que además afea la zona».

Otro de los vecinos que muestra su malestar es José Carlos Martínez, quien explica que «este jardín era antiguamente un pozo de unos treinta metros de profundidad. Vinieron, taparon ese agujero y pusieron unos bancos. Cuando se hundió, yo estaba con mi padre; notamos cómo la tierra empezó a temblar». La profundiad del hundimiento no llega al metro y medio, «pero es suficiente para que alguien tenga un percance o para que un niño pueda acceder por debajo de las vallas».

El Consistorio alega que no existe peligro y que el arreglo se incluirá en los Presupuestos de este año, todavía sin aprobar

Según relata este vecino, «avisamos al Ayuntamiento, vinieron unos obreros a poner unas vallas y después se olvidaron de nosotros. Ya no regresaron. Solo queremos que se tape el agujero para que la gente pueda volver a sentarse a pasar la tarde». Y añade: «Tenemos una sensación de abandono absoluto por parte del Ayuntamiento. Aquí estamos alejados de la mano de Dios».

Robos en casas de campo

Su amigo Nicasio, que sirve cañas en el bar El Puente, confirma que «vivimos en un sitio donde hay un montón de desperfectos. No vienen a arreglarlos. Esto ocurre en todas las pedanías de Mazarrón». Estos residentes denuncian, además, que hay robos continuos en casas de campo por esta zona. «Por aquí hace ya bastante tiempo que no pasa una patrulla de la Policía Local ni de la Guardia Civil. Parece como si no existiéramos, y es una pena, porque aquí vivimos más de 200 personas durante todo el año», afirman. Y añaden que, en esta época del año, «tendría que aumentar la seguridad en las pedanías por los robos».

Desde el Ayuntamiento admiten tener constancia de las quejas. «La zona está acotada y no hay peligro de que alguien se lastime, ya que pusimos vallas de seguridad y no hay riesgo alguno. Los presupuestos de este año, que llevaremos al Pleno de este mes, contemplan una partida para remodelar esa plaza y arreglar los desperfectos que hay en pedanías». Añaden que «cuando nos enteramos de lo que había pasado, enviamos a unos expertos para que hicieran las excavaciones oportunas y descartaran que había peligro de que hubiera un hundimiento mayor. Por eso lo vallamos. Remodelaremos la plaza porque es algo que está en nuestra hoja de ruta».

Explican, asimismo, que el hundimiento se debe a que por esa zona pasan tuberías muy antiguas. «Esa ha sido la principal razón para que eso se viniera abajo. Pero lo solucionaremos», se comprometen.