Los sindicatos piden la dimisión de dos ediles tras la suspensión del Día del Patín

Los sindicatos Sime, UGT y CSI-Csif de la Policía Local de Mazarrón han presentado un escrito al Ayuntamiento en el que solicitan la dimisión de la edil de Policía, Isabel María López, y del concejal de Deportes, Patricio Sánchez, después que se suspendiera el Día del Patín el pasado domingo porque el Consistorio no tenía la autorización para celebrar el evento.

En concreto, exigen que Sánchez abandone su cargo por «por organizar y promover un evento deportivo sin tramitar su autorización y culpar de la responsabilidad a los miembros de este Cuerpo». También piden la dimisión de López por «su incompetencia e irresponsabilidad para ejercer el cargo que ocupa, siendo la máxima responsable de la Policía Local».

Según el escrito, el Ayuntamiento promovió el Día del Patín. Dicha prueba deportiva «fue anunciada en la web del Consistorio y podía congregar a unos 500 patinadores. Y toda prueba normativa debe estar autorizada por la normativa vigente», puntualizan. «La Policía Local no tenía conocimiento oficial del evento, por lo que los agentes requirieron a los organizadores la autorización necesaria para el desarrollo de la prueba». Pero no existía dicha documentación.

En su explicación insisten en que «el concejal de Festejos manifestó que el permiso para el desarrollo del evento no se había realizado por escrito, sino que él mismo se lo había hecho saber al sargento de manera verbal. Por ello, la Policía Local adoptó la determinación de prohibir la celebración, ya que no se podía celebrar por motivos de seguridad». Después de que el evento se suspendiera, «el concejal de Deportes pidió disculpas a los participantes y vecinos, y culpó a los agentes de la situación».

También lamentan que la concejal de Policía Local, «tenía conocimiento de lo que allí estaba pasando, y no se presentó». Por ello, solicitan que dé explicaciones de su comportamiento en el Pleno «al ser la gran ausente en la prueba deportiva».

«No entra en mis planes»

La edil López explicó ayer que «cuando tuve conocimiento de lo que estaba pasando, llamé al oficial para que me informara. Hablé con el cabo de servicio, pero no me desplacé hasta el lugar porque no lo vi conveniente». Insistió en que «no vi necesario estar allí porque la Policía Local estaba actuando de manera correcta y bajo su obligación».

El concejal Sánchez admitió que «no teníamos la autorización por escrito para celebrar la prueba».