Los policías aseguran que no amenazaron a los participantes del Día del Patín

Los policías locales de Mazarrón no amenazaron a los participantes del Día del Patín, sino que solo les advirtieron de que no podían circular por la calzada porque el Ayuntamiento no tenía el permiso obligatorio para celebrar el evento. «Informamos a la organización de que no se podía circular por la vía, ya que el recorrido no reunía las condiciones esenciales que velaran por la integridad física de estas personas», puntualizan.

El evento se canceló cuando los agentes exigieron el permiso obligatorio al Ayuntamiento, que carecía del documento. Además, no había ambulancia para atender a los patinadores en caso de incidente, ni señalización en la carretera.