Suspendido el segundo Día del Patín porque el Ayuntamiento no tenía los permisos obligatorios

«Rutas, exhibiciones y juegos darán la oportunidad de pasar un día en familia practicando el patinaje y recorriendo parte de la costa del municipio». Así promocionaba el Ayuntamiento de Mazarrón el segundo Día del Patín, que se iba a celebrar ayer en las calles de Puerto de Mazarrón, pero que al final tuvo que ser suspendido a última hora porque el Ayuntamiento carecía de los permisos obligatorios para la celebración del evento, que estaba organizado por la Concejalía de Festejos y Mazarrón Patina. Ni rutas, ni exhibiciones ni juegos en familia, algunas de ellas visiblemente molestas con la desorganización. En total, unas 300 personas llegadas de diferentes ciudades vecinas se quedaron sin patinar. Los beneficios de esta actividad iban a ser destinados a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Según fuentes de la Policía Local, los agentes se desplazaron hasta el lugar de la concentración deportiva (paseos marítimos de Puerto y Playa Grande) para exigir los permisos necesarios para la celebración del evento. «Hemos pedido la documentación, pero el Ayuntamiento no tiene permiso. Además, la prueba carece de medios médicos, es decir, no hay ni una sola ambulancia que vele por la seguridad de los participantes en el caso de que se produzca un incidente». Las mismas fuentes añadieron que «nos hemos visto obligados a advertir a la organización de que, si no tenían permiso, íbamos a multar a quienes circularan por la calzada en patines por desobediencia a la autoridad». Finalmente, la organización optó por la cancelación del Día del Patín.

Muchos de los 300 inscritos, que llegaron desde provincias cercanas como Albacete y Almería para disfrutar del día, se echaron las manos a la cabeza cuando vieron que no podían ponerse sus patines para practicar este deporte. El recorrido comenzaba en el Puerto, continuaba hasta Bolnuevo y volvía a su lugar de salida. Un portavoz del equipo de Gobierno admitió a este diario que el consistorio no tenía «la autorización necesaria». Explicó también que «las normas de circulación prohíben que los patinadores puedan ir por la calzada. Las medidas exigen que es necesario poner vallas durante el recorrido, y no podemos vallarlo todo desde el Puerto hasta Bolnuevo. Sin embargo, el año pasado se celebró el evento y no hubo problema alguno», justificó. En relación a los medios médicos, este portavoz manifestó que «las ambulancias no son necesarias durante el recorrido. Los servicios médicos de Mazarrón tienen ambulancias y, en el que caso de que a algún patinador le pasara algo, vendría un equipo médico para atenderlo. Ese no es el problema». El problema, sencillamente, es que no tenían permiso.

