Mazarrón multará a quienes hagan nudismo en playas no autorizadas

Mazarrón será el segundo municipio de la Región que regulará la práctica del nudismo. Una nueva ordenanza, que todavía está en proceso de elaboración y que tendrá que aprobarse en Pleno, permitirá imponer sanciones a aquellas personas que realicen esta actividad en playas textiles. El 'topless', en cambio, se seguirá permitiendo.

El borrador de la ordenanza, al que ha tenido acceso 'La Verdad', contempla multas de hasta 3.000 euros y delimitará las playas de uso naturista de las que no lo son. Pío Garrido, técnico municipal de Servicios del Litoral, asegura que «vamos a regular esta práctica para prevenir conflictos entre las personas que utilizan bañador y las que no, ya que hemos recibido quejas al respecto».

El problema de esta práctica, principalmente, es que se realiza en las calas del Rincón y Piedra Mala, en Bolnuevo, que no están consideradas nudistas. Ambas calas se encuentran en la misma bahía donde se ubican las calas naturistas. «En estas dos playas hay familias enteras con sus niños y también personas que optan por el nudismo. Por ello, pasarán a ser exclusivamente textiles y estará prohibido tomar el sol o bañarse desnudo», explica el técnico. Añade que «los nudistas van a estas playas desde que Demarcación de Costas habilitó una pasarela de entrada desde la montaña a la cala del Rincón. Ese es el principal problema, que allí hay familias y niños».

La nueva medida, aún susceptible de ser modificada, no entrará en vigor hasta 2018



Las sanciones más graves se impondrán a los que hagan exhibicionismo y practiquen sexo

Duras sanciones

Los usuarios que prefieran ir a las calas nudistas -Cueva de los Lobos, Cala Amarilla, La Grúa, Cala Leño, Cala Desnuda, Barranco Ancho, El Jondón y El Salar- podrán optar entre ponerse bañador o no, ya que estar sin ropa no será una práctica obligada. «Todas las playas quedarán bien señalizadas para que los usuarios no tengan ningún tipo de duda al respecto. De esta forma, sabrán en qué sitio se van a bañar», puntualiza Garrido. Los nudistas tendrán que cumplir una serie de normas. Garrido asegura que «no podrán usar prismáticos ni lentes de aproximación, tampoco podrán realizar fotos ni grabaciones en vídeo... En el caso de que haya un chiringuito -por el momento no lo hay-, los usuarios tendrán que ponerse una toalla para sentarse, y nunca podrán salir de la playa sin ropa».

En cuanto a las sanciones, habrá de tres tipos: leves, graves y muy graves. «Las sanciones leves serán hacer nudismo fuera de la playa habilitada para ello o en lugares textiles. El 'topless' sí estará permitido en cualquier cala mazarronera. Sin embargo, salir de la playa desnudo se considerará falta leve», expone el técnico. Estas prácticas tendrán una multa de hasta 750 euros.

La ordenanza prevé considerarfalta grave el reincidir en una falta leve. Así, el Ayuntamiento contempla multas de hasta 1.500 euros para quienes vuelvan a realizar una práctica no permitida y ya hayan sido multados con anterioridad. Sin embargo, «las sanciones muy graves, que supondrán castigos de hasta 3.000 euros, contemplan actuaciones como el exhibicionismo y la práctica sexual» en cualquier playa.

Pendiente de revisar

El jefe de Gabinete de Alcaldía, José Antonio Román, sostiene que «el borrador de esta ordenanza, que se incluiría dentro de la de uso y aprovechamiento de las playas, es susceptible de mofidicación, por lo que no descartamos que se incorporen o se eliminen puntos concretos, ya que el documento tendrá que ser consensuado con el resto de grupos políticos y con los hosteleros». Según Román, «esta nueva ordenanza no se aprobará antes del verano. Además, los tiempos administrativos no permitirían, por las fechas en las que nos encontramos, que la norma pudiera aplicarse en los meses de julio y agosto». Sin embargo, Román sostiene que la nueva ordenanza se llevará a Pleno para su debate y aprobación «a final de año».

De esta manera, las prohibiciones que contempla el documento no entrarían en vigor hasta el año que viene. Los bañistas aficionados al nudismo, por el momento, pueden estar tranquilos de cara al próximo verano.