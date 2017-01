La Policía Local acampará frente al Ayuntamiento por las horas extra

La tensión continúa. Agentes de la Policía Local de Mazarrón y efectivos de Emergencias acamparán frente al Ayuntamiento en señal de protesta por los 150.000 euros que el Consistorio les debe en concepto de horas extraordinarias. Así lo aseguraron fuentes sindicales, que denunciaron que «la situación continúa igual».

«Hemos enviado una solicitud a la Delegación del Gobierno para hacer una manifestación reivindicativa a las puertas del Consistorio», añadieron dichas fuentes. La concentración se celebrará, previsiblemente, el 28 de febrero, aunque tanto agentes como efectivos de Emergencias están a la espera de la autorización de la Delegación del Gobierno. «La situación es igual que el año pasado. Seguimos sin cobrar el dinero que nos deben, y la alcaldesa, Alicia Jiménez, aún no se ha reunido con nosotros», explican.

«Solo hemos mantenido alguna reunión con la edil María de los Ángeles Román, y no ha servido para nada, puesto que ella no tiene potestad ni decisión para solucionar este tema. Además, no contesta a las preguntas que le formulamos».

Una sesión tensa

Efectivos de la Policía Local y Emergencias de Mazarrón acudieron ayer a la sesión plenaria para protestar por dicha deuda. Allí mostraron su enfado ante la Corporación. «Hacemos acto de presencia para que al Gobierno local no se le olvide que nos debe mucho dinero de horas extra», lamentaron.

Antes de entrar, se movilizaron a las puertas de las Casas Consistoriales con una pancarta reivindicativa y unas camisetas, en las que denunciaron la ineficacia de los servicios públicos en el municipio por «la mala gestión y la desidia política».