La alcaldesa afirma no tener constancia de que hayan quejas

La alcaldesa, Alicia Jiménez, aseguró a 'La Verdad' no tener constancia de que existan quejas en el Ayuntamiento por los malos olores en Bolnuevo. «Es la primera noticia que tengo. El concejal de área tampoco tiene constancia de las pintadas», manifestó. Añadió que «lo que tienen que hacer los vecinos es presentar sus quejas al Ayuntamiento. En la mayoría de calles no se pueden poner contenedores ya que no cabe el camión de la basura». Y admitió que en meses anteriores algunos vecinos hicieron pintadas en las que se podía leer la palabra 'peste'.