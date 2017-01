La alcaldesa alega que «ahora mismo no hay nadie señalado»

La alcaldesa de Mazarrón, Alicia Jiménez, confirmó ayer que el Ministerio Público les ha informado de la apertura de una investigación por haber dejado de ingresar 35,3 millones de euros en tasas e impuestos, entre 1991 y 2015. «Ahora mismo no hay nadie señalado», aclara la regidora popular. «No ha sido citado nadie a declarar». Reconoce que «nosotros teníamos claro que la gestión de este negociado daba irregularidades y no estábamos siendo eficientes en el cobro». Jiménez, que ha sido concejal en otros equipos liderados por Francisco Blaya, afirma que «antes no existían informes tan contundentes». También añade que son el jefe de Recaudación y el tesorero los que tienen que «marcar las pautas». La alcaldesa resalta que, tras conocer las graves incidencias destapadas por el interventor en el Servicio Municipal de Recaudación, el Ayuntamiento firmó la pasada semana un acuerdo con la Agencia Tributaria. «Mi responsabilidad como alcaldesa ha sido firmar con la Agencia; a partir de ahí, que se depuren las responsabilidades necesarias». La Fiscalía tiene trabajo por delante porque los fallos en la recaudación de impuestos se remontan a la época del socialista Pedro Muñoz Ballesta, y han proseguido con todos los partidos que han llegado a la Alcaldía: PP, Partido Independiente por Mazarrón de Domingo Valera, el 'cuatripartito'...