La Policía Local de Mazarrón multa a 3 carrozas de la cabalgata por carecer de «permisos en regla»

La Policía Local de Mazarrón multó en la Noche de Reyes a tres carrozas de la cabalgata por no circular con los permisos correspondientes en regla. Las sanciones, que suman un total de 1.200 euros, se interpusieron una vez que finalizó el desfile.

Estos hechos se produjeron semanas después de que 'La Verdad' adelantara que el Ayuntamiento debe a los policías cerca de 150.000 euros en concepto de horas extraordinarias. Uno de los representantes de las carrozas, Antonio Jara, afirma que "los agentes tenían el plan premeditado. Y lo hicieron para fastidiar porque el Consistorio les debe dinero". Añade que "ningún otro año se nos ha pedido ningún tipo de documentación. Por eso pensamos que es un boicot en toda regla".

Los agentes escoltaron las carrozas desde Mazarrón hasta el Puerto, donde llegaron los Reyes Magos en barco. Allí se celebró el primer desfile. "Cuando finalizó, volvimos al pueblo por la N-332 para hacer el segundo recorrido. Íbamos escoltados por una patrulla", relata Jara. Y continúa: "Antes de empezar el segundo cortejo, el oficial de la Policía Local nos preguntó si los vehículos, las carrozas y los remolques estaban en regla para circular. El oficial comprobó los vehículos y dio comienzo la cabalgata en el pueblo".

Al finalizar el cortejo por las calles del casco urbano, una agente se acercó a las carrozas y las sancionó, porque "las matrículas traseras no eran visibles y los papeles no estaban en regla". "Le preguntamos al policía por qué había esperado a que terminara el desfile para multarnos. Nos dijo que lo había hecho para no quitarle la ilusión a los niños y que no se quedaran sin cabalgata", sostiene Jara. "Es una pena que tengamos que pagar los ciudadanos los problemas que tienen los agentes con el Ayuntamiento, porque la deuda de las horas extraordinarias está detrás de todo este asunto", remarca.

«Actuamos bajo la ley»

Un portavoz de la Policía Local de Mazarrón asegura que "el problema de las carrozas ocurre desde hace años y el Ayuntamiento pasa del tema. En 2014 dos agentes fueron alcanzados por un vehículo a gran velocidad mientras procedían a retirar objetos que se habían caído de una carroza en pleno traslado, y el año pasado un vecino presenció cómo una carroza destrozaba su coche a su paso. Cuando acudimos, la carroza no tenía los papeles en regla".

Según el portavoz, "solo había cuatro agentes trabajando durante el desfile. Estaban en puestos fijos y les fue imposible hacer ningún tipo de comprobación de los vehículos al inicio. Ese fue el motivo por el que pidieron los papeles a las carrozas al finalizar la cabalgata. Y pusieron multas porque los vehículos no podían circular en esas condicione". Sin embargo, este portavoz sí confirma que "en años anteriores no se ha pedido la documentación a los vehículos. Siempre permitimos que el desfile se realice, y advertimos al concejal de que las carrozas no pueden circular de esa manera". Y concluye: "Los agentes actuaron con la ley en la mano".

La alcaldesa, Alicia Jiménez, se reunirá con el oficial del cuerpo "con el objetivo de esclarecer cómo y por qué sucedió todo esto". "Nunca hemos tenido problemas con las carrozas de los reyes, pero estoy segura de que hay una explicación", puntualizó.