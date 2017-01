Una rendición que salvó vidas

Año 1898. Tras la explosión del acorazado 'Maine' en La Habana, las tropas estadounidenses declaran la guerra a España. Allí, un militar mazarronero, José Toral y Velázquez, es nombrado general de división y coordinador militar de la provincia de Santiago de Cuba. Después de agotar todos los intentos para alcanzar la victoria, las fuerzas fallan a las tropas españolas y Toral pide permiso al Gobierno para la rendición. El objetivo de la capitulación es salvar de un bombardeo masivo a miles de personas inocentes.

La historia de este personaje fue estudiada por el cronista de Puerto Lumbreras y miembro de la Real Academia Alfonso X el Sabio, Juan Romera, autor del libro 'José Toral y Velázquez. Aproximación biográfica', una obra que se presentará en los próximos días. «Nací en Mazarrón y tenía la espina clavada de no haber escrito ninguna obra relacionada con mi tierra natal», explica Romera a sus 84 años. «Hace ocho años fui al archivo militar histórico de Segovia para recabar información de los lumbrerenses que participaron en la guerra de Cuba. Allí, encontré un artículo, publicado en 'La Verdad', sobre el papel que desempeñó Toral en ese conflicto. Fue en ese momento cuando decidí que debía tener un detalle con mi pueblo y escribir la biografía de un héroe».

«Durante la guerra, el general de división Arsenio Linares resultó herido y Toral tomó posesión de ese cargo. Más tarde fue general de división y coordinador militar», explica el autor. Añade que «fue entonces cuando intervino y coordinó todas las fuerzas. De hecho, vivió el peor momento de la guerra, ya que las tropas españolas comenzaron a pasar calamidades por la situación en la que se encontraban».

Exprimió sus fuerzas

El militar exprimió sus fuerzas hasta que se percató de que el ejército contrario «era más fuerte», por lo que la situación para los españoles resultaba insostenible. «Pasaron mucha hambre y penurias. Después de barajar todas las posibilidades, y tras recibir varias amenazas de los norteamericanos con bombardear las capitales de Las Antillas, Toral pidió permiso al Gobierno para obtener las mejoras condiciones de cara a la rendición. Él era consciente de que ya no se podía seguir luchando. El motivo que llevó al militar a la rendición fue salvar las miles de vidas de personas que se encontraban en Las Antillas. Por eso fue un héroe», asegura Romera.

Tras la firma del armisticio el 12 de agosto de 1898, Toral partió hacia España bajo los términos del protocolo de paz. Nada más desembarcar, su reputación cayó en picado. De hecho, fueron numerosas las críticas de la sociedad que tuvo que sufrir este militar. «Se cuenta que, nada más llegar, se fue a un bar a tomar algo mientras sus compañeros de combate seguían moribundos en el buque. Por este hecho fue muy criticado», afirma Romera. Sin embargo, explica que «uno de los grandes logros de Toral, además de salvar vidas, fue acordar que los soldados supervivientes desembarcaran en los puertos más próximos a sus casas».

El general tuvo que enfrentarse a un tribunal, que lo juzgó «tal y como lo acuerda el protocolo». Salió absuelto, pero aún así las críticas le llovieron por haber acordado esa rendición. De hecho, Toral calificó aquel hecho como una capitulación final, no una rendición. El mazarronero sufrió una esquizofrenia de gran calado que le encerró el resto de su vida en un manicomio del barrio madrileño de Carabanchel, donde falleció, sumido en su locura, en 1904, quejándose de que no estaba protegido. «De lo que no cabe duda es de que salvó miles de vidas, a pesar de que los españoles lo perdiéramos todo en aquella guerra», sostiene el autor, satisfecho con el trabajo, «aunque sea una biografía incompleta, como todas».