La mayoría de sindicatos plantan al SMS en la Mesa Sectorial UGT, SPS, CESM y SATSE abandonan la reunión en protesta por los planes para reducir el número de juntas de personal Murcia Miércoles, 2 mayo 2018, 13:11

UGT, Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS), Sindicato Médico (CESM) y Sindicato de Enfermería (SATSE) han abandonado esta mañana la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad en protesta por la intención de la Administración de reducir el número de juntas de personal en el Servicio Murciano de Salud (SMS). Como adelantó 'La Verdad', el borrador de la futura Ley de la Función Pública plantea reducir estos órganos de representación, pasando de las nueve juntas actuales (una por cada área de salud) a solo tres (una para Atención Primaria, otra para Especializada y una tercera para el 061).

En un comunicado conjunto, los cuatro sindicatos que han abandonado la Mesa Sectorial exigen el respeto «a la legalidad vigente de los órganos de representación del sector sanitario», así como «la presencia efectiva del consejero de Salud en las reuniones, como garante de los acuerdos que se alcancen». La responsable de Sanidad de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), María Ángeles del Amo, denuncia que «la Mesa Sectorial de Sanidad está perdiendo el valor que tenía y se ha convertido en una mesa de información», por lo que exige «que se le devuelva el poder de negociación». Del Amo pone el ejemplo de la carrera profesional, que tras ser abordada en dos ocasiones por la Mesa Sectorial, ha sido tumbada en Función Pública.

Por su parte, el secretario de Organización del SPS, Antonio Martínez, lamenta que «la Mesa Sectorial no sirve absolutamente para nada», ya que las decisiones se toman «sin tener en cuenta» ni a este órgano ni a las mayorías sindicales. El SPS lamenta que «el consejero, Manuel Villegas, no acuda nunca a la Mesa Sectorial, con lo que no se entera de nada de lo que aquí se plantea». Antonio Martínez contrapone esta actitud con la de «otros consejeros que sí van a sus mesas sectoriales».

El secretario de Acción Sindical de SATSE, Luis Esparza, advierte de que solo volverán a la Mesa «cuando la presida el consejero y nos presente, además, una propuesta en la que se respeten los órganos de representación de los trabajadores previstos en la ley».

CCOO y CSIF se desmarcan

Del plante sindical a la dirección del SMS se han desmarcado Comisiones Obreras y CSIF. Aunque estas dos organizaciones también se muestran contrarias a los planes para reducir el número de juntas de personal, han optado por continuar en la reunión abordando los diferentes puntos del orden del día. Entre ellos, la carrera profesional y la regulación de la jornada laboral en el SMS, así como la creación de plazas de Enfermería pediátrica.

Javier Lanza, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, considera que la estrategia «debe ser precisamente la contraria» al plante. En este sentido, apostó por «potenciar la Mesa Sectorial» y las negociaciones en este marco frente a Función Pública, «que se dedica a tumbar las decisiones que se toman aquí».