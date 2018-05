Máxima tensión en el regreso del acusado a la 'casa de los horrores' 01:37 Jesús B. increpa a un periodista, ayer, a la puerta de su casa. / L.V El abogado de Jesús B. asegura que los indicios apuntan «a un problema social, más que judicial», y pide que un psiquiatra examine a la denunciante ALICIA NEGRE Murcia Sábado, 19 mayo 2018, 03:36

Jesús B. M., el vecino de Alcantarilla que presuntamente habría mantenido encerradas durante cerca de un año a su mujer, de 66, y a su hija, de 29, y que sufre una discapacidad psíquica, regresó ayer a su vivienda, en el barrio histórico de San Roque, en pleno centro de la localidad. Lo hizo por un breve espacio de tiempo y acompañado por dos agentes de la Policía Local, con la intención de recoger algunas de sus pertenencias. En la puerta aguardaban algunos medios de comunicación nacionales que trataron de recabar la versión del sospechoso, generándose un momento de elevada tensión.

Jesús intentó entrar a su domicilio pero por el nerviosismo no consiguió abrir la cerradura. Ante las preguntas de los periodistas se enfrentó a ellos, llegando a insultar a alguno de los profesionales. En todo momento negó los hechos, tal y como ya hizo en declaraciones a 'La Verdad' en la tarde del jueves. «Yo no tengo encerrado a nadie», recalcó, a la vez que pidió que le dejasen «en paz». Tras no poder entrar a la vivienda, se marchó acompañado por la Policía Local y deberá regresar en otro momento a por sus pertenencias.

«En los últimos años, habían empezado a adelgazar mucho todos y no sabíamos por qué», confiesa una vecina

Una alerta de Cáritas

El abogado José María de Carlos, que asumió la defensa de oficio de Jesús, pidió un informe psiquiátrico de la esposa de este para determinar si, como parece, tiene «su estado cognitivo deteriorado». El letrado explicó que de la declaración de la mujer se deducen aspectos que pueden hacer dudar de su salud mental, por lo que considera determinante que se añada esa pericial al informe forense reclamado el jueves por la propia magistrada en la puesta a disposición del acusado.

La detención se llevó a cabo en la noche del lunes en esa planta baja de la calle San Antonio. Según explicó el letrado, familiares del arrestado avisaron a la Policía Local porque no tenían noticias suyas desde hacía tiempo. Estos allegados fueron alertados a su vez por personal de Cáritas, donde colaboraba como voluntario el sospechoso y de la que ella era usuaria desde hacía dos años.

José María de Carlos insistió en que el estado de desprotección de los tres miembros de la familia, las condiciones de insalubridad en la que vivían y lo relatado en las comparecencias judiciales hacen pensar en un problema «de índole social, más que judicial». En la calle San Antonio, los vecinos se dividían ayer entre aquellos que daban crédito a la denuncia de la esposa de Jesús y aquellos que apuntaban a un posible deterioro mental y físico a nivel familiar. «En los últimos años habían empezado a adelgazar mucho todos y no sabíamos por qué», remarcó la dueña de El Quinto Pino, una tienda cercana. «Él no podía levantar ni una caja de galletas».