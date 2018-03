Martínez Navarro se compromete a fijar complementos por productividad para los asociados Martínez Navarro. / LV LA VERDAD MURCIA Viernes, 2 marzo 2018, 08:13

El catedrático de Filosofía y candidato a rector de la Universidad de Murcia Emilio Martínez Navarro se comprometió ayer en el videochat de 'La Verdad' a mejorar las retribuciones de los docentes asociados de la institución. «Parte del profesorado asociado va a poder promocionarse a plazas de tiempo completo. La otra parte va a tener más ingresos mediante ciertos complementos ligados a la productividad, tras la debida evaluación». Martínez Navarro es el tercer candidato al Rectorado de la UMU que visita el set de la Redacción para dar respuesta a los lectores antes de las elecciones del próximo martes. Hoy lo harán Pablo Artal (a las 12 horas) y Pedro Lozano (17 horas).

Martínez Navarro, coordinador del Código Ético de la UMU, defendió las prácticas de los alumnos de Enfermería en los hospitales de Cartagena, donde un lector denunció que no disponen de profesores clínicos asociados. «La Escuela es de la Comunidad y es ella la que se ha olvidado de cuidarla. Lo que puede hacer un rector de la UMU es exigirle a la Comunidad que deje de maltratar a la Escuela de Enfermería de Cartagena y la defienda como cosa suya que es. Y a partir de ahí, llegar a acuerdos que revitalicen a este centro».

También se mostró Martínez Navarro partidario de modificar los porcentajes de voto en las elecciones a rector, «para que sean más equitativos, teniendo en cuenta que hay muchas variables a tener en cuenta en esta cuestión». En respuesta a otro lector, el catedrático de Filosofía insistió en que su candidatura no es continuista de la gestión del actual rector. «Que lleve en mi equipo tres personas del equipo actual no significa continuidad con el mandato de José Orihuela; mi programa y el resto del equipo no son los suyos».

Rebaja de tasas

Navarro, quien se definió feminista, respondió a otro lector que «siempre» se ha considerado «una persona de izquierdas, sensata, no extremista, más pendiente de las personas que de las ideologías», y explicó que rebajará las tasas «bonificando los precios públicos sobre la base de los créditos aprobados en el curso anterior. Para eso pediríamos la colaboración de la Comunidad, que es la que fija los precios, y podemos colaborar en el gasto haciendo uso de una parte de los ahorros que tiene la UMU».