María Ángeles Ibernón Valero: «Debemos vivir en lo más extenso de la palabra, frenar un poco»
María Ángeles combina sus ganas de escribir con charlas, cuentacuentos, talleres y otras actividades literarias
Lunes, 28 mayo 2018

Para María Ángeles Ibernón, la literatura cura el alma y deshace los nudos del corazón. Ella es «pasajera y apasionada de la vida»; alegría, inquietud, energía en constante aprendizaje. Gestora cultural y escritora, mantiene la rutina que aprendió en su niñez -sentarse a redactar todo aquello que despertase su curiosidad junto a su madre, quien se encargó de mostrarle los versos de Gloria Fuertes- mientras organiza charlas literarias, cuentacuentos y talleres en bibliotecas, entre otras actividades. Nunca se duerme sin leer previamente algún fragmento de 'Platero y yo' , uno de los libros con los que creció.

-¿Cómo puede ser 'siempre tiempo de cerezas', la frase que da nombre a uno de sus libros?

-Conforme llega la madurez, te das cuenta de que siempre es tiempo de cerezas; de todo; de aprovechar la vida. En este caso, 'Siempre es tiempo de cerezas' es un libro autobiográfico, una recopilación de la poesía y de la prosa que empecé a cultivar a los quince años. La vida es un lugar para todo.

-¿Hostil o acogedor?

-Ambas. La sociedad, ahora mismo, vuela. Todo se hace corriendo. Tanto, que parece que nos hemos inmunizado contra ciertas cosas, como a ver una persona en un banco en la calle durmiendo, o presenciar la muerte diaria de niños. No nos detenemos a pensar nada, estamos creando un espacio donde todo se está perdiendo. Creo que deberíamos de pararnos. Reflexionar. Tenemos una sola vida. Y dura un segundo. Nadie sabe qué puede pasar en cinco minutos, mañana o en unos meses. Deberíamos vivirla y sentirla en lo más extenso de la palabra, frenar un poco. Reivindico la pausa.

-¿Qué simbolizan en su obra las cerezas?

-La cereza, una fruta que le encantaba a mi padre, es una metáfora que representa la época que pasé junto a él, lo que me aportó su presencia. Me dejó siendo muy joven, cuando tenía unos quince años, cuando él lo era todo para mí. Las cerezas son la vida. Hay que comérselas.

-¿A dónde traslada al lector?

-A la niñez, a la añoranza de otros tiempos. Es un libro muy fácil de leer, ya que escribo como hablo, con el que pretendo que el lector se identifique. Esconde una poesía fuerte y libre.

-Fuerte y libre, ¿como usted?

-Sí. Siempre estoy riéndome, enamorada de la vida. Pero también tengo los pies firmes en la tierra. Por mucho que me guste la alegría, algunas cosas me duelen. Aún así, después de ciertas experiencias, cada día me despierto y doy las gracias al ver amanecer.

-¿Cuántos capítulos presenta este libro?

-Cinco. El primero, 'Y yo quise crecer', describe la infancia, cómo mi madre, cada tarde, me transmitía la poesía, el arte y la literatura, y cómo a los ochos años me dejó. La segunda parte, 'Te quiero viva', trata sobre un momento en el que yo pasé por una enfermedad, es un diálogo con mi padre. El tercero, 'El prodigio de mi fuerza', se lo dedico a mi hermana, que murió cuando tenía 35 años. Esto me animó a escribir el libro. El cuarto, 'Las postales de una vida', lo dedico a las personas que ya no están conmigo. El último es 'La Magia'. Termino con un texto que redacté la misma tarde que murió mi padre, 'Ya no es tiempo de cerezas'. Fue un momento de negatividad y caos. Ahora, lo que me caracteriza es la alegría.

-¿De dónde saca tanta positividad?

-Quizás, de todo lo que me ha tocado comprender. Tirar hacia delante es mi filosofía. La vida es tropezar y levantarse, es un camino con cosas feas, pero también con otras muy bonitas. Si estamos aquí es por algo.

-¿Y dónde pueden encontrarla sus lectores?

-Los fines de semana, en los 'Sábados de cuento', en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés, donde apostamos por la cultura murciana. En esta tierra tenemos un enorme potencial que muchas veces no vemos. En los encuentros, destinados a niños, los pequeños conocen la literatura infantil o el mundo de la fotografía, por ejemplo. También realizo charlas en colegios e institutos. Considero que la cultura es una forma de expresión muy importante que debe desarrollarse desde la infancia, de una manera divertida, dinámica y amena.

-¿Qué otros proyectos tiene entre manos?

-Un libro infantil que publicaré en otoño, seguramente. Será una obra de cuentos y poesía.