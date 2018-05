Una 'marea verde' con todos los colores del arcoíris 01:58 Manifestacion 'Otra educacion es posible', en La Glorieta. / Nacho García / AGM Podemos llevará a la Asamblea la reprobación de la consejera por «vulnerar la Lomce» FUENSANTA CARRERES Murcia Martes, 8 mayo 2018, 22:57

La 'marea verde' en defensa de la enseñanza pública lo fue este martes de todos los colores del arcoíris. Varias banderas reivindicativas del orgullo LGTB tomaron la Gran Vía durante la manifestación convocada por la Platoforma por la Escuela Pública, para evidenciar el malestar por la indecisión de la Consejería de Educación con respecto a la celebración de las charlas de educación afectivo sexual y contra la homofobia y la discriminación por orientación sexual que imparten voluntarios del colectivo LGTB No Te Prives en centros educativos. De hecho, en la protesta de la Marea Verde, convocada en toda España, tomaron parte distintas asociaciones, como Ni peras ni manzanas, Colectivo Galáctyco y la Asociación de Familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia Asfalgem.

Hace dos semanas, la Consejería de Educación decidió primero aplazar las charas después de que así se lo exigiese el Foro de la Familia en una reunión mantenida entre la consejera de Educación, Adela Martínez- Cachá, y el presidente de la organización conservadora, Alfonso Galdón. Días después, Educación reculó y decidió retomar las clases, pero previamente informará a los padres de su celebración por si no están conformes con que asistan sus hijos, tal y como había exigido el Foro de la Familia. Eduación insistió en que ese permiso paterno se pedirá para todas las actividades de contenido no currilar. Miembros del colectivo No Te Prives denunciaron la falta de contundencia de la Consejería de Educación y la «vulneración» que a su juicio supone de la Lomce. Las charlas, que se vienen impartiendo desde hace años, «fomentan los valores cívicos entre el alumnado, como son el respeto, la tolerancia y la cultura de la paz». El secreatario general de Podemos, Óscar Urralburu, también anunció durante la protesta que su partido ha promovido una solicitud de reprobación a la consejera de Educación, que será debatida el jueves en pleno, por esa razón.

Galería. Paso de la manifestación por la Gran Vía de Murcia. / N. García / AGM

Con el lema 'Otra educación es posible', varios centenares de profesores, estudiantes y familias recorrieron la Gran Vía de Murcia en defensa de la escuela pública, contra los recortes y por la derogación de la Lomce. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) denunció la saturación de las aulas, y el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, reivindicó «educación pública y de calidad, siempre pensando en la búsqueda ansiosa de ese pacto de Estado». La portavoz del PP, Nuria Fuentes, el remarcó también que «el PP aboga por un Pacto por la Educación, desde el diálogo y el consenso que beneficie a centros, profesores, familias y alumnos».

Arropados por otros colectivos, como los 'yayo flautas', los sindicatos de educación que sustentan la Plataforma por la Escuela Pública reclamaron más inversión en educación y la reversión de los recortes aprobados durante la crisis.