«La 'Marcha Turca' y las óperas de Rossini suenan genial en la guitarra eléctrica»

Paco Noguera Guitarrista de Red Fokker

Las coplas de Manolo Escobar se escuchaban desde cualquier rincón de su casa. Natural de Lobosillo, Paco Noguera cantaba, junto a su hermano y a su padre, las obras de este artista por los locales de su pedanía, donde también tocaba el laúd en las tradicionales rondallas. Hasta que se enamoró del rock. Aunque no pudo terminar su formación musical en el Conservatorio de Cartagena, nunca se ha separado de la medicina para sus problemas, la música. Incluso recuerda, como si fuera ayer, el día que se compró, con 16 años, su primera guitarra eléctrica: el 4 de octubre de 1981. Después de trabajar como cartero, camarero, agricultor y carpintero, entre otras profesiones, el experimentado guitarrista dedica su tiempo libre a Red Fokker, formación en la que tres músicos más rinden homenaje al prestigioso grupo de rock Barón Rojo. Desde hace dos años, es el encargado de cantar los coros y tocar los acordes de la banda.

-¿Cómo se pasa de la copla al rock?

-La copla la cultivé durante la infancia, cuando aún no había salido de Lobosillo, el pequeño pueblo donde crecí. Después de terminar el instituto, me fui a Cartagena a estudiar maestría y, un día, en el piso de un compañero, sonó de fondo Deep Purple. Me llamó tanto la atención, que estuvimos toda la tarde escuchando las canciones del rock de la época, como son las de Led Zeppelin o las de Iron Maiden. Me despedí de la copla.

-¿Encuentra diferencias entre los grupos de este género musical que nacieron en los ochenta y los actuales?

-Bastante. Respeto a los que forman la escena actual e incluso me gustan sus acordes, pero me quedo con los del pasado. Ahora, parece que todo tiene que ser políticamente correcto. Aunque las bandas cuentan historias épicas interesantes y respetables, sus letras no me impactan. Como siempre he considerado que la música es un medio de expresión y que el rock es sinónimo de inconformismo, me atraen más las canciones que tienen un mensaje directo, como las de antes. Sin duda, creo que ochenta y los noventa fueron los mejores años que cultivaron este género.

-¿Qué le gustaría que narrase la escena de rock contemporánea?

-Los problemas reales, como la situación política española, y los derechos sociales.

-A la hora de tocar, ¿cuál es la principal diferencia entre la guitarra clásica y la eléctrica?

-La facilidad de ejecutar la técnica. La versión eléctrica, como presenta un mástil más estrecho, permite jugar más con el movimiento de los dedos. Un acorde con cejilla, por ejemplo, es más difícil hacerlo en la española, pues su mástil es más grueso.

-De todos los grupos de rock, ¿por qué eligieron rendir homenaje a Barón Rojo?

-Porque sus letras son vivas, directas e incluso proféticas. A pesar de estar escritas hace más de treinta años, siguen vigentes. Además, cuando empecé a escuchar rock, la mayoría de los grupos que existían cantaban en inglés. Barón Rojo fue mi gran descubrimiento, la primera formación de este género que escuché cantar en español. Los cuatro integrantes de Red Fokker creemos que en España no ha tenido el reconocimiento suficiente, pues es una banda que ha viajado por Latinoamérica, Alemania y Reino Unido, entre otros países. Se convirtió en la mejor opción para rendir homenaje.

-¿De dónde nace 'Red Fokker'?

-Del modelo del avión que pilotaba el conocido e histórico Barón, un aviador alemán de la I Guerra Mundial. El modelo se llamaba Fokker, y su color, pintado por el atrevido dueño, era rojo.

-¿Cultiva otros géneros musicales?

-El flamenco de Paco de Lucía, pero soy un aficionado. También la música clásica, un estilo que me encanta y que traslado al rock. Con la guitarra eléctrica, toco temas como 'Para Elisa', de Beethoven. La 'Marcha Turca' de Mozzart, por ejemplo, y las óperas de Rossini, como la de 'El Barbero de Sevilla', suenan genial en mi eléctrica.

-¿Sacarán algún disco?

-En un futuro, espero que sí. Nos gustaría grabar el repertorio que hemos trabajado, compuesto por veinte canciones de Barón Rojo, y mandárselo a los hermanos de Castro, los fundadores del prestigioso grupo.