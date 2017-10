Las máquinas empezarán en noviembre a ejecutar el agujero del soterramiento El presidente de Adif enfrente del portavoz de la Plataforma, Joaquín Contreras, y otros miembros de la comisión de seguimiento de las obras del soterramiento. / Nacho García / AGM La primera zona en la que se trabajará es la playa de vías de la estación, en el lado más opuesto, y se harán 200 metros en los primeros 80 días MANUEL MADRID Murcia Miércoles, 11 octubre 2017, 08:30

El AVE estará circulando en pruebas en el primer trimestre de 2018, según los planes de Adif, pese a los retrasos en la construcción de la vía provisional. Así lo confirmó ayer el ministro de Fomento, Ínigo de la Serna, en el Senado, a preguntas del socialista Juan Luis Soto, que le reprochó las «mentiras e improvisaciones continuadas en el tiempo».

Para entonces estará en ejecución una franja del soterramiento, cuyas obras comenzarán el 15 de noviembre con la replanificación del cronograma. En la constitución, ayer, de la comisión de seguimiento, el presidente de Adif, Juan Bravo, anunció que las máquinas empezarán a construir las pantallas de contención en el sector más alejado a la estación, condicionando su continuidad a la progresión de las labores en la vía provisional, que se prevé que estará lista en el primer trimestre de 2018.

1 Soterramiento en la playa de vías del Carmen Adif comenzará a ejecutar las obras el 15 de noviembre en el recinto de vías de la estación, en el lado más opuesto, a lo largo de unos 400 metros. 2 Pantallas más pequeñas junto a la vía provisional Adif confirmó que debido a las presiones se pondrán metacrilatos antivibraciones, pero de menor altura que los que fueron arrancados. 3 Pasarela provisional de 3 metros de ancho y paso inferior Estarán en el entorno del paso de Santiago el Mayor, en Torre de Romo, y tendrán más capacidad, según el presidente de Adif. 4 Soterramiento de 4 kilómetros por 606 millones En el primer trimestre de 2018 acabará la redacción del proyecto de soterramiento de la estación y Barriomar, que se licitará en primavera. 5 El AVE, en marzo La alta velocidad llegará a Murcia en marzo, y no en febrero, porque las protestas han impedido trabajar, según anunció ayer el ministro.

Aldesa, a la que el consejo de administración de Adif va a adjudicar a final de octubre el proyecto complementario de ampliación del soterramiento de Santiago el Mayor a Senda de los Garres (1,1 kilómetros), construirá el «agujero» o túnel por el que pasarán todos los tráficos ferroviarios dentro de dos años, que es el tiempo que se prevé que duren los trabajos, si no hay contratiempos.

Avanzarán 5 metros al día a una profundidad de 20 metros, según el gestor ferroviario

La comisión de seguimiento del proyecto analizó ayer la situación del terreno y la capacidad de las vías actuales, y Adif indicó el espacio que permitirá colocar las máquinas sin perjudicar la capacidad de explotación y del servicio ferroviario. Aldesa ya tiene comprometidas las empresas que realizarán los trabajos de excavación y extracción de lodos, y se prevé un rendimiento de avance de 5 metros diarios hasta 20 metros de profundidad, según informó Adif.

En el sector donde se iniciarán las obras se actuará en una longitud de 200 metros en un plazo de 3 meses, teniendo en cuenta que el gálibo mínimo necesario es de 11 metros. «Hemos llegado a la conclusión de que podemos, de forma excepcional, aunque no sea con los rendimientos óptimos, comenzar el soterramiento en las próximas semanas instalando una pantalladora», confirmó Juan Bravo. «Esto nos permite acompasar las obras del soterramiento adelantadas, con las de construcción de la vía provisional, que son necesarias para continuar con el soterramiento». Solo el 15% de lo contratado por Aldesa tiene por objeto la construcción de la vía provisional, siendo el resto para el soterramiento. «Somos parte interesada en dar cumplimiento a esa reivindicación histórica de Murcia. Pero para poder materializar esa reivindicación pedimos que nos dejen trabajar y demostrarles que esta vez sí, que tenemos entre manos una realidad. Porque hay una empresa que tiene sus equipos desplegados para esa obra tan deseada».

Pasarela y paso inferior

Bravo recordó que las reivindicaciones de la Plataforma para incrementar y mejorar la permeabilidad entre ambas zonas de la vía se han tenido en cuenta, y volvió a decir que por motivos de seguridad no se puede mantener el paso a nivel de Santiago el Mayor cumpliendo la normativa actual. «Pero tenemos que garantizar la permeabilidad, y lo que estaba previsto en el proyecto original era instalar una pasarela de gran capacidad, de tres metros de plataforma, con ascensores y escaleras para personas con movilidad reducida, garantizándose la misma permeabilidad. Incluso me atrevo a decir que más porque con el paso a nivel ahora tienen que parar hasta 90 veces al día». Adif ha valorado la posibilidad de hacer un paso inferior, y estaría funcionando hasta que haya que instalar los muros laterales y la losa que cubrirán las vías soterradas. Además, las pantallas de metacrilato de la vía provisional serán más bajas que las arrancadas el martes 3 por vándalos. «No queremos dejar de poner encima de la mesa cualquier realidad para conseguir una reivindicación histórica. Somos los primeros interesados. Y pedimos a los vecinos que nos dejen demostrarles que esta vez sí», subrayó Bravo, que insiste en que el paso a nivel de Santiago el Mayor no se cerrará a coches y peatones mientras no esté construido y en servicio el paso superior.

La posibilidad de que el AVE pueda circular por Murcia, en una vía en superficie provisionalmente, «está ahí y es alcanzable en seis o siete meses», recalcó Bravo, «por lo que no está justificado demorar ese servicio durante dos años, que es lo que durarán las obras del soterramiento». El presidente de Adif dice que son compatibles la vía provisional para que lleguen a El Carmen los mercancías y cercanías, y los 10 trenes de alta velocidad que enlazarán Murcia y Madrid en dos horas y media.

PSOE y Ciudadanos piden que no se ocupen las vías Socialistas y Ciudadanos pidieron ayer a los murcianos que no ocupen las vías y permitan que se traduzcan en hechos las promesas de Adif y de las administraciones firmantes del convenio de 2006. Susana Hernández, portavoz socialista, pide más concreción sobre la financiación y los proyectos de los que se está hablando, «para que todos podamos confiar en una realidad que parece que hoy está mucho más cerca que hace unos días». El portavoz de Cs, Mario Gómez, cree que anteponer el soterramiento es un acierto de Adif y agradece la actitud dialogante con los ciudadanos, al mismo tiempo que pide que las movilizaciones sean pacíficas y se garantice al máximo la permeabilidad y la confianza, permitiendo a los grupos que puedan fiscalizarse las obras. Desde Cambiemos, Sergio Ramos indicó que faltan documentación, proyectos concretos y licitaciones, y cree que el AVE puede esperar en Beniel si no llega soterrado. Ángeles Moreno Micol, de Ahora Murcia, lamentó que ayer no se entregasen documentos y dejó en el aire sus dudas sobre la continuidad del soterramiento, «pues lo que tenemos es un AVE con catenaria y en superficie».