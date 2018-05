«En 'Mantua', Julieta es quien lleva las riendas, una chica muy auténtica» Salvador Silla. / G. carrión / agm El actor Salvador Silla Molina interpreta ocho papeles en 'Mantua', una reinvención del clásico 'Romeo y Julieta' MINERVA PIÑERO Martes, 22 mayo 2018, 07:45

De niño, le gustaba doblar las películas de Disney grabadas en los obsoletos vídeos que sus padres le facilitaban. Salvador Silla Molina disfrutaba metiéndose en la piel de distintos personajes. Y gracias a sus primos, quienes practicaban teatro, descubrió el esplendor del arte dramático y la oportunidad de potenciar su lado más artístico. Mientras cursa Odontología, destina su tiempo libre a los ensayos de 'Mantua', una adaptación de la trágica 'Romeo y Julieta' en la que, en esta ocasión, el amor surge entre el odio y la violencia, entre hinchas extremistas y equipos de fútbol. A sus 21 años, el esfuerzo del joven ha sido reconocido en la XV edición de los Premios Buero de Teatro Joven, organizados por la Fundación Coca-Cola, al recibir, hace unos días, el galardón a la 'Mejor Actuación Conjunta' junto a su compañera, Ángela García Manzanares, ambos actores de la compañía Teatro Sinfín.

-¿Qué tienen en común los ocho papeles que interpreta en 'Mantua'?

-Que, salvo Él y Ella, dos personajes más neutrales que funcionan como un prólogo de la obra, pues solo aparecen al principio, el resto son muy extremistas. También hay una gran diferencia entre los personajes centrales, Romeo y Julieta, y los que les rodean, pues son papeles más cómicos, más excéntricos: buscan lo que quieren sin importarles nada más. Romeo y Julieta, en cambio, también empiezan siendo como ellos, pero sus prioridades evolucionan cuando se conocen. Romeo es, en esta versión, un 'hooligan' muy basto que ve a las chicas como si fueran objetos.

-¿Y Julieta, cómo es?

-Julieta es quien lleva las riendas. No es el clásico papel; es un personaje con mucha personalidad, muy auténtica, poética, rockera, una chica que quiere escapar de su casa y que no sabe cómo. Su familia pretende obligarla a casarse con un tío al que le gusta el postureo, un bruto. En Romeo, encuentra la oportunidad perfecta para salir de su hogar, para dejar atrás a su padre, a su madre y al fútbol. Ángela, quien le da vida, pone pasión en cada uno de sus versos.

-¿Con qué papel ha disfrutado más?

-Con Paris, el pretendiente de Julieta, con quien tiene un matrimonio concertado. En la historia clásica representa el dinero, el poder, la superficialidad. Es lo peor de lo peor, pero, al final, se le coge cariño. Aunque es un macarra, en el fondo también es algo bobo. Creo que en la obra se empatiza con los personajes cómicos, con los que tienen una parte malvada, ya que muestran sus debilidades. Me cae fatal, pero cuando interpreto a Paris me lo paso genial: se trata de una representación muy elaborada.

-¿Se parece usted a alguno de sus personajes?

-Quizás, porque es el papel más neutral, a Él. Soy yo hablando. Del resto, a ninguno, pero todos tienen una parte de mí potenciada, trabajada y trasladada a los códigos del teatro. Los interpreto desde mi interior, desde mis emociones y vivencias.

-¿Es entonces una adaptación de 'Romeo y Julieta' más cómica que trágica?

-En parte, sí. Fray Lorenzo habla en catalán, la Ama es una sevillana, Paris es un hombre machista muy engreído, Tebaldo me recuerda a Gollum, de 'El Señor de los Anillos', pues es como una voz que tiene la intención de matar a Romeo... Hemos conseguido crear un producto cómico en el que el público también encuentra el toque trágico, la tensión de la obra.

-¿Qué ha aprendido en el proceso?

-Por una parte, la locura juvenil. Por otra, he reforzado muchísimo la disciplina dentro y fuera de los ensayos. Para estar en forma y poder interpretar a Romeo, para mantener el físico, he tenido que realizar una rutina en el gimnasio. Incluso me apunté a boxeo para conseguir la agilidad que necesitaba y para encontrar la agresividad de este personaje, ya que se presenta como un tipo duro.

-¿Y cómo se despide?

-Se despide del público con la misma robustez y agilidad que presentaba en un principio, pero se transforma en un personaje más transparente. En 'Mantua', Romeo es del Real Montesco y Julieta es hija del presidente del Capuleto F.C.

-¿Cuándo y dónde será su próxima actuación?

-El 23 de junio en Alhama de Murcia, en el teatro Cine Velasco. Además, como la obra ha ganado en los premios Buero el galardón a 'Mejor Obra Autonómica de Murcia', por lo que opta a ganar uno de los premios nacionales, esperamos el fallo del jurado, que se hará público a mitad de junio.