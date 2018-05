Mantienen en prisión a un detenido por malos tratos para proteger a la víctima EFE Murcia Sábado, 26 mayo 2018, 11:08

La Audiencia Provincial de Murcia desestimó el recurso presentado por un hombre contra la resolución del Juzgado de Violencia sobre la Mujer que acordó su ingreso en prisión al aparecer como investigado en la causa que se tramita contra él por presuntos delitos de malos tratos, abusos sexuales y quebrantamiento de medida cautelar. El juzgado, en el auto que ahora encuentra el respaldo de la Audiencia, expuso que la orden de ingreso en prisión era proporcionada, ya que la medida de alejamiento dictada con anterioridad no fue efectiva a la hora de impedir que se acercara a su expareja, víctima de los hechos.

En su apelación, el detenido alegó que se produjo una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, ya que hasta que existiera una condena en firme tenía derecho a seguir conservando su derecho a la presunción de inocencia.

Además, señaló que la libertad que pedía no perjudicaría a las investigaciones en marcha, al contar la causa ya con la mayor parte de las pruebas. Pero los argumentos no convencen a la Audiencia, que considera que el arraigo no es suficiente.