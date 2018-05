«Me han mandado a casa cuando ya estaba en quirófano con las vías puestas» Ramón Andúgar, ayer, en el Hospital Reina Sofía. / martínez bueso Ramón Andúgar debía someterse ayer a una intervención de cadera que ya había sido aplazada en otras ocasiones JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Sábado, 26 mayo 2018, 00:17

Ramón Andúgar ingresó el jueves en el Reina Sofía para someterse a una intervención de cadera que debía llevarse a cabo ayer por la mañana. Por fin le iban a implantar la prótesis que necesita debido a una coxalgia, una artritis que le provoca fuertes dolores y le dificulta la movilidad. «Cuando ya estaba en el quirófano, con las vías puestas, el traumatólogo me ha dicho que me mandaban a casa porque el material no estaba bien esterilizado», se quejaba poco después, visiblemente indignado.

Andúgar, de 53 años, denuncia el estrés y ansiedad que esta situación le ha provocado. «Soy un paciente de alto riesgo. Sufrí un infarto y me pusieron tres 'stent'. Me puedo quedar en la mesa de operaciones», advierte. No es la primera vez que sufre el aplazamiento de su intervención, denuncia. «Cuando me pusieron en lista de espera, me dijeron que me operarían en el Reina Sofía por ser de alto riesgo, pero luego me llamaron para enviarme a la clínica San José, que no tiene ni UCI», cuenta. Tras constatar el error, se anuló la derivación y se le programó para ser intervenido en el Hospital Quirón, según explica en la reclamación que ayer interpuso en el servicio de Atención al Paciente del Reina Sofía.

Finalmente, también se suspendió la cirugía en el Quirón, y se le citó para ayer en el Reina Sofía. Pero tampoco hubo suerte. Ahora le toca esperar a que le vuelvan a llamar y a que, esta vez, el material esté convenientemente esterilizado.