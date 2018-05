'La Manada' y el miedo La dignidad pisoteada de muchas mujeres reclama a gritos una revisión de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal. Es díficil entender cómo no se aprecia intimidación en los abusos cometidos por los cinco jóvenes ALBERTO AGUIRRE DE CÁRCER Domingo, 29 abril 2018, 22:20

En un libro publicado en los años 30 del siglo pasado, Salvador de Madariaga relataba que en tiempos de la República, durante un proceso electoral, el capataz de un cortijo andaluz fue a hablar con los jornaleros parados que estaban en la plaza del pueblo y les ofreció un par de duros para que votaran por su candidato. Uno de ellos recogió las monedas, se las tiró al capataz y contestó: «En mi hambre mando yo». ¿Pero qué sucede cuando en lugar del hambre aparece el miedo? ¿Quién manda entonces? ¿Qué cabe hacer cuando la angustia por la amenaza de un inminente daño real te deja paralizado? La sentencia que condena a los cinco miembros de 'La Manada' a nueve años de prisión por abusos ha causado estupor social porque al mismo tiempo les absuelve del más grave delito de agresión sexual, al no apreciarse intimidación por los jueces. Los hechos descritos en la sentencia son los propios de una violación en grupo, cometida desde una posición de superioridad manifiesta, aunque no se consideraron como tal, al no haberse acreditado que esos salvajes utilizaran la fuerza o la amenaza para obligar a la víctima a realizar actos de naturaleza sexual. No tuvo peso probatorio que la chica manifestara que se encontraba en estado de 'shock' cuando se vio rodeada por cinco varones, corpulentos y mayores que ella, solo «deseando que todo terminara cuanto antes». ¿Cuánto debe resistir una mujer para que sus agresores sean condenados por violación y no por abusos? ¿Acaso debía enfrentarse a esas bestias? ¿O intentar una huida imposible?

Carezco de solvencia jurídica para valorar el contenido de esta sentencia (aún recurrible), pero me cuesta entender cómo los tres magistrados de la Audiencia de Navarra no aprecian intimidación en la actuación planificada y coordinada, en la oscuridad de un portal, de esos hombres simplemente porque la joven no opuso resistencia. Intimidar, según la Real Academia de la Lengua, es «causar o infundir miedo». Y, sinceramente, no puedo imaginar una situación más intimidante para una mujer que la ocurrida aquella noche en Pamplona. Sin embargo, el fallo sitúa la carga de la prueba en la actitud de la víctima, reclamando de alguna forma que hubiera mostrado resistencia constatable a los repugnantes actos que son descritos con claridad por los propios jueces. Verdaderamente cuesta entender que aprecien un «consentimiento coaccionado o forzado», pero no el padecimiento de una intimidación propia de una violación. Es tan fina la línea que dibujan los magistrados que la mayoría no la vemos. No seré yo quien ponga en duda la competencia de esos profesionales del derecho, uno de los cuales ni siquiera apreció abuso sexual, pero da la impresión de que falla la tipificación del delito si lo que entendemos la mayoría de las personas como intimidación no casa con lo que fija el Código Penal.

«No es abuso, es violación», gritaron muchas mujeres tras conocer el desenlace de los acontecimientos acaecidos en Sanfermines. Nunca se vió una brecha tan grande entre la calle y los jueces. Puede que como reflejo de la intolerancia social hacia los delitos contra la libertad sexual. Pero es que es dificil no indignarse cuando el ataque de esos repugnantemente hambrientos depredadores sexuales tuvo un castigo menor porque la víctima quedó en 'shock' por el miedo. Sin embargo, la Justicia no se imparte en la calle ni puede sustituirse por veredictos sociales. Corresponde al Gobierno y a los grupos políticos revisar si los delitos sexuales están adecuadamente tipificados en el Código Penal. Hágase sin dilaciones porque parece que los límites entre el abuso sexual y la violación son difusos y quedan al albur de controvertidos criterios interpretativos. Que lleve el tiempo necesario, pero que no se maree la perdiz. Sería exagerado decir que los violadores gozan hoy de impunidad o que la ley no protege a las víctimas de las agresiones sexuales, pero es verdad que la sensación de vulnerabilidad de las mujeres se agiganta con una sentencia de difícil digestión social. Algo falla y debe ser enmendado. Lo reclama a gritos la dignidad pisoteada de muchas mujeres. En sus cuerpos mandan ellas.