Maillo elogia el «liderazgo» de López Miras

Cartagena Martes, 1 mayo 2018, 01:46

Recién cumplido su primer año en la presidencia de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras recibió ayer otro espaldarazo de la dirección nacional del Partido Popular (PP) para que ejerza con seguridad y sin presión una labor que los votantes decidirán en mayo de 2019 si es acertada. El coordinador general de esta formación, Fernando Martínez-Maillo, aprovechó una visita a Cartagena para elogiar el «grandísimo liderazgo» que López Miras está demostrando, aseguró, una vez superados aquellos «momentos difíciles» que obligaron a relevar en el Palacio de San Esteban a Pedro Antonio Sánchez, investigado por varios casos de presunta corrupción.

«Habéis pasado vuestros momentos difíciles, y es en ellos cuando se ve lo fuerte que es el partido», dijo el 'número tres' de los populares durante su intervención en un acto con militantes cartageneros, celebrado en la terraza del Auditorio El Batel. Con el mar de fondo y la familia entre el público, el político zamorano interrumpió su puente en la costa para infundir ánimos a Noelia Arroyo como candidata a la alcaldía de Cartagena y, de paso, a una parroquia de apenas sesenta personas, muchas de ellas alejadas de la vida política desde hace tiempo. Quien no estaba trabajando estaba de puente, vinieron a excusarse los organizadores ante el escaso tirón de un evento mañanero organizado en 48 horas.

Martínez-Maillo aseguró que López Miras «lo está haciendo muy bien y con un gran equipo», animó a los responsables en la Comunidad y los ayuntamientos a tomar «decisiones valientes, porque la política exige todos los días examinarse», y solo usó el tono mitinero para advertir de que se equivocan quienes vaticinan un próximo cataclismo en su partido: «Que no. ¡Un poco de respeto, que somos el PP!» Luego rebajó el tono para reconocer que quien gobierna se equivoca, aunque «en el balance global hemos acertado. En España y en la Región de Murcia», puntualizó.

Los populares encendieron la mecha de la precampaña hace dos semanas con la confirmación de que Noelia Arroyo será su candidata a la alcaldía de Cartagena. La consejera de Transparencia es la gran baza no solo para recuperar la alcaldía perdida en 2015 por la alianza del PSOE, MC y Podemos, sino también los votos que privaron al PP de la mayoría absoluta que ostentó durante dos décadas en la Asamblea Regional. En el resto de municipios murcianos, la proclamación de alcaldables populares no parece tan urgente.

«La Región de Murcia va como un tiro, lanzada. Pero Cartagena, no. Y a la Región le falta algo sin Cartagena, necesita que sea uno de sus motores, uno de sus pilares, que ahora no lo es», reiteró López Miras.

El presidente local del PP, Joaquín Segado, lamentó la «legislatura catastrófica» que PSOE y MC están protagonizando en el Ayuntamiento. «Han quitado la ilusión a todo el municipio». Con Maillo coincidió en que la ciudad solo ha tenido repercusión mediática por los «insultos y descalificaciones» de su exalcalde José López.

Arroyo tomó la palabra para anunciar que, aunque aún no está en campaña, trabaja en un programa de gobierno con el que se verán identificados los cartageneros, «que recupere Cartagena y la relancemos a la senda de crecimiento del que no debió salir jamás». Todos coincidieron en que los años de mayor prosperidad del municipio coincidieron con «veinte años de gobiernos populares». A Pilar Barreiro no la nombraron, pese a que entre los asistentes al acto estaban pesos pesados de sus cinco gobiernos, como Agustín Guillén, Gabriel Ruiz y Domingo Segado.

En clave nacional, el coordinador general del PP destacó la importancia que tiene para la Región que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado de 2018, en los que hay incluidas partidas para grandes inversiones como el soterramiento del AVE y la apertura del aeropuerto de Corvera. También subrayó, que las cuentas serán «muy sociales», con aumentos significativos de las pensiones y las becas. Según Maillo, es el momento de «repartir entre los que más sufrieron» la crisis los efectos de la recuperación económica.