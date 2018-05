Madre no hay más que dos Nuria y Adelaida, con dos hijas mellizas, han creado la Asociación de Familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia, con casi setenta socios F. CARRERES MURCIA Domingo, 13 mayo 2018, 07:46

Candela y Lucía revolotean como torbellinos a sus infatigables 19 meses alrededor de sus madres, entre bloques de construcciones de colores, cuentos de Pocoyó y peluches, reclamando su atención aleatoriamente a una y a otra. Gatean, trepan, andan y miran con ojos escrutadores mientras Adelaida y Nuria repasan la historia de la construcción de su familia, «idílica», reconocen las dos, cuando la comparan con la carrera de obstáculos que han tenido que enfrentar otros matrimonios homosexuales. «Nos enamoramos, estuvimos una década juntas y decidimos casarnos cuando tuvimos claro que queríamos tener hijos. En la primera inseminación me quedé embarazada de mellizas», resume satisfecha Adelaida, consciente de que el camino no es siempre tan sencillo. De que queda mucho por hacer para que familias como la suya enfrenten la vida y la crianza sin miedos ni complejos. Con el afán de despejar el camino, el matrimonio ha fundado la Asociación de Familias de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia (Asfagalem), que en apenas unos meses cuenta con setenta asociados y está abierta a nuevas inscripciones. «Queríamos que nuestras hijas vieran con normalidad más familias como la nuestra y trabajar para mejorar los problemas que persisten», resumen. Como la burocracia, los formularios anquilosados y ajenos a leyes ya consolidadas, y el temor a que sus dos mellizas puedan verse salpicadas algún día por la incomprensión de otros. Confían en que no sea así. «Esta es su realidad y normalidad. Una familia normal. El peligro es que alguien les sugiera lo contrario».

El camino de Adelaida y Nuria fue llano, pero con algún tropiezo que van encarando con valentía. Después de una boda feliz con el respaldo de las respectivas familias y decenas de amigos, el matrimonio decidió formar una familia y tener hijos. Lo intentaron en la sanidad pública, que sí se hace cargo de los tratamientos de parejas heterosexuales con dificultad para concebir, aunque sabían que era perder el tiempo. «Dimos todos los pasos, pero solo para que nos dijeran que no. Por supuesto, tuvimos que recurrir a una clínica privada. Es uno de los retos, porque a muchas familias homoparentales concebir un hijo les supone un gasto enorme, de más de 20.000 euros. A los varones incluso más», lamentan. Tuvieron facilidad, y Adelaida quedó embarazada a la primera inseminación artificial de las mellizas, aunque las dos barajaban otras opciones, como la técnica de reproducción asistida de Recepción de Óvulos de la Pareja (ROPA), que consiste en que una de las dos mujeres aporte los óvulos y la otra geste al bebé.

La odisea del Registro Civil

«Solo con que se aplicaran las leyes aprobadas hace años sería suficiente», coinciden en demandar

La inscripción de las niñas en el Registro Civil fue, en cambio, una odisea de explicaciones innecesarias, viajes y papeleos en balde. «Costó mucho . Nos preguntaban una y otra vez: '¿pero cuál de las dos es la madre?'. Tuvimos que aportar papeles, declaraciones... Unas comprobaciones que, cuando se trata de un matrimonio heterosexual, no se realizan, y que molestan especialmente cuando te acaban de practicar una cesárea y necesitas la documentación para dar de alta a tus hijas en el servicio sanitario. Tuve que ir personalmente al Registro a firmar con mi mujer porque con mi DNI, a diferencia de lo que les sucedía al resto de madres que estaban en el hospital, no era suficiente». Adelaida y Nuria, las dos profesoras, pusieron todas las reclamaciones necesarias para que otras familias no tengan que enfrentarse al trago. No tuvieron problemas para disfrutar de la baja de maternidad, pero sí han compartido con otros padres varones la angustia de no poder estar con sus hijos recién nacidos el tiempo necesario.

Su batalla es un día a día de pequeñas peleas, que no serían necesarias, insisten, si se aplicaran las leyes de igualdad y del matrimonio homosexual aprobadas hace años. Adelaida, maestra, y Nuria, profesora de Secundaria, luchan ahora para que los formularios, documentos y registros de guarderías y colegios no discriminen su situación. «Son gestos sencillos, como que no pongan siempre madre y padre, y se dé otra opción. En todos los trámites se da por hecho que tiene que haber un padre y una madre; en los cuentos, los dibujos, las celebraciones escolares... Esa práctica invisibiliza otra realidad como la nuestra, y otras muchas que no se ajustan a ese patrón», reclaman las dos madres, que reivindican las charlas del colectivo No Te Prives que fueron aplazadas por la Consejería de Educación como «básicas y necesarias» para la formación de los adolescentes.