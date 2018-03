Luján apuesta por «retener talento» en la UMU para alcanzar la excelencia

José Luján Alcaraz (El Palmar, 1964) apostó ayer en el videochat de 'La Verdad' por los jóvenes investigadores. «Necesitamos retener e incorporar talento para alcanzar los parámetros de calidad científica y excelencia que deseamos en la Universidad de Murcia». Luján es el segundo candidato al Rectorado de la UMU que visita el set de la Redacción para dar respuesta a los lectores, antes de las elecciones del 6 de marzo. El martes ya lo hizo José Antonio Gómez, y en los próximos días pasarán los otros tres aspirantes: Emilio Martínez (hoy, a las 18 horas), Pablo Artal (mañana, a las 12) y Pedro Lozano (también mañana, pero a las 17 horas).

Luján, catedrático de Derecho del Trabajo, defendió un incremento salarial para los profesores asociados. «Hay que negociar con el comité de empresa el establecimiento de determinados complementos destinados a la docencia y la investigación que reconozcan los méritos y la aportación que el profesorado asociado hace», dijo. Y añadió: «Me gustaría ser el compañero que ayudó a resolver buena parte de los problemas de los funcionarios y que les ilusionó por su trabajo en la Universidad de Murcia».

A pregunta de un lector, el aspirante aseguró que no tenía carné «de ningún partido político». «Nunca he militado. Tengo amigos en todos los partidos y a todos respeto. En mi candidatura hay miembros cuya afinidad política alcanza a todas las formaciones. Por lo demás, me considero una persona socialmente comprometida y que cree en la capacidad de las personas para desarrollar proyectos personales que redundan en beneficio de la sociedad en su conjunto», respondió a otra cuestión en la misma línea.

Dobles titulaciones

El catedrático considera que la UMU tiene que mantener su apuesta por las dobles titulaciones. «Se debe seguir en esa línea apoyando sinergias y colaboración con universidades españolas y extranjeras», propuso.

Y señaló que «la garantía de la igualdad entre mujeres y hombres debe presidir transversalmente todas las decisiones y acciones de la UMU. Pero también debe haber medidas concretas. La primera, asegurar una participación proporcional en todos los órganos de representación y gobierno de la Universidad».