Lucas Jiménez piden un riego de socorro de 60 hm3 para «salvar» 44 millones de árboles
EP
Martes, 26 diciembre 2017

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha solicitado este martes un riego de socorro de entre 50 y 60 hectómetros cúbicos "para salvar 44 millones de árboles frutales, que se nos van" si no viene agua antes del verano.

Jiménez, que clama al cielo para que llueva, ha asegurado en un desayuno informativo que el año 2017 ha sido "horrible" para el sector "con escasez de recursos e ideas para afrontar la problemática que se nos presenta", un año de mucho trabajo "y pocos resultados". "Estamos muy asustados de lo que puede venir", ha confesado.

Así espera alguna reacción por parte del Gobierno "y en breve", pues, ha alertado, el escenario de cara a la primavera-verano, si no llueve, puede ser bastante complicado para la subsistencia del sector".

Según ha dicho, tras "una primera lanzada" de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) "por unos supuestos retrasos en los pagos a la organización que más y mejor paga", una sorpresa de 385.000 euros que exigían en forma de recargo, siguieron "bastante pesadillas posteriores" como la tarifa del agua que, según ha dicho, "el Gobierno sigue empecinado en mantener". "Lo lógico es que se cumpla la ley, se haga justicia con el regadío levantino y paguemos por lo que recibamos", ha añadido.

Jiménez espera así que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con quien de momento no tienen previsto reunirse, "hable de agua" en su visita este miércoles a Murcia; así como que "se vean cumplidas" alguna de las reivindicaciones del Círculo del Agua, pues "hay una necesidad imperiosa" en la región.

De momento, sigue en pie la manifestación para principios de año en Madrid por la "inactividad" del Ministerio de Agricultura en estos cuatro años de sequía, a expensas de conocer la fecha, que puede demorarse a febrero o marzo, y el escenario definitivo "ya que el Ayuntamiento va cambiando por motivos, a veces, un poco pintorescos"; salvo, ha enfatizado "que el Gobierno de la Nación atienda todas las reivindicaciones, cosa que, a día de hoy, no parece viable".

Tras insistir en que las desaladoras "se pongan a pleno rendimiento de producción", y se pongan en funcionamiento las de Mutxamel (Alicante) y Villaricos (Almería), ha señalado que "si la cosa no cambia, en el horizonte se dibuja la necesidad de un trasvase de socorro". "No pedimos algo ilegal, estamos pidiendo agua y la aplicación exacta y conforme a ley de las tarifas", ha subrayado.

"Entendemos la desalación y la vamos a asumir", pero "jamás vamos a renunciar a cualquier derecho al agua del trasvase Tajo-Segura que ha sido peleado y pagado durante tantos años para cambiarlo por recursos procedentes de la desalación", ha señalado, para insistir en que éste "es un tema de Estado", pues el agua es un bien público "y debe de circular por todas partes del país independientemente de que en esa parte llueva más o menos".

Sobre la manifestación celebrada el 19 de diciembre en Murcia en la que solicitaron el cese del presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, ha señalado que éste tendría que tener sensibilidad hacia el regadío, "ser ágil y valiente en la toma de decisiones".

En cuanto a las declaraciones ese día del Gobierno regional, el presidente del Scrats ha apuntado que "la manifestación fue abierta pero la pancarta la portaban las organizaciones que se encuentran dentro del Círculo por el Agua", así como que "fue un acto de protesta ante la actitud pasiva del Ministerio", ironizando que "en un acto de Carnaval siempre hay alguien que se equivoca y va vestido de nazareno cuando lo que se celebra es el carnaval, no la Semana Santa".

"ECOLOGISTAS NOS HA GANADO, CIERTAMENTE, LA PARTIDA"

Lucas Jiménez ha asegurado, por otro lado, que Ecologistas "ha ganado, ciertamente, la partida" del agua en Bruselas porque "se ha criminalizado el mundo del regadío, cuando debería ser lo contrario; solo pasa aquí, en esta Europa de progreso", ha manifestado irónicamente.

"Si las directivas europeas no son sensibles y no se adaptan a las necesidades de cada uno de las regiones de esos estado miembros es evidentemente que algo se ha hecho o se está haciendo mal allí o no se está sabiendo transmitir las necesidades reales de estas regiones", ha señalado.

Por último, ha asegurado que "no existe contaminación únicamente al Mar Menor derivada de la agricultura", en referencia a la denuncia del fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, contra agricultores del Campo de Cartagena.