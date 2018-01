Urbanismo inicia un plan para eliminar los amasijos de cables en el recinto histórico Operarios municipales del servicio eléctrico retiran el cableado de las farolas que cruza la calle Corregidor, frente a la colegiata. / Paco Alonso / AGM Deberán retirarse las redes adosadas a las fachadas en calles donde se han ejecutado canalizaciones para soterrarlas PILAR WALS Lorca Jueves, 18 enero 2018, 02:37

Amasijos de cables que rodean escudos heráldicos, cruzan calles, aparecen sostenidos por alambres y cuerdas o se muestran adosados a nuevas edificaciones o inmuebles catalogados recién restaurados, ya han comenzado a retirarse. La Concejalía de Urbanismo ha iniciado un plan que pretende eliminarlos del recinto histórico. «Esto no es cuestión de un día ni de un mes. Llevará su tiempo, pero lo importante es que hemos comenzado y que no vamos a parar hasta lograr cambiar la imagen no solo del recinto histórico de la ciudad, sino de barrios y pedanías», afirmó ayer, en declaraciones a 'La Verdad', la concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, María Saturnina Martínez Pérez. Para dar ejemplo, los primeros que están cumpliendo sus deberes son el servicio eléctrico del Ayuntamiento. Anteayer iniciaron la retirada del cable que cruza la calle Corregidor y que da servicio eléctrico a las farolas que se sitúan en la fachada del Palacio de Justicia. Esa vía cuenta con canalizaciones soterradas por las que se está introduciendo el cableado de las farolas. Pero además, permitirá eliminar el cable que aparecía adosado a la fachada lateral de la Colegiata de San Patricio, en la calle Abad de los Arcos.

Colaboración ciudadana

Del palacio de los Condes de San Julián, en el último tramo de su restauración, se retirará el cableado que aparecía adosado a su fachada. «No era de recibo que se restaure un inmueble como ese y que de su fachada colgara el cableado», afirmó la edil de Urbanismo. Pero no todos los cables que cuelgan de las fachadas pertenecen al alumbrado público. «Hemos detectado que la mayoría de los que están sin soterrar son de telefonía. Hemos mantenido contactos con ellos y se va a proceder, paulatinamente, a su retirada, como también lo haremos con Iberdrola», agregó Martínez.

Para evitar que se adosen nuevos cableados, la edil de Urbanismo pidió la colaboración ciudadana. «Queremos que nos comuniquen cuando vean técnicos que se suben a una escalera y que adosan cables en sus fachadas. Nosotros nos encargaremos de conocer de qué servicio se trata y si tienen la licencia oportuna. Con ello, evitaremos ese amasijo de cables que presentan muchas calles e intersecciones». La responsable de Urbanismo también pidió a los ciudadanos que indiquen lugares susceptibles de mejorarse en cuanto a cableado.