Una tesis alerta sobre los errores en la reconstrucción tras los terremotos de 2011
El investigador José Luis Ródenas cree que «no existe una conveniente separación entre los edificios»
LORCA Miércoles, 9 agosto 2017

El nuevo doctor por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) José Luis Ródenas ofrece en su tesis una información inquietante. Asegura que en las nuevas edificaciones se están cometiendo los mismos errores que provocaron daños tan graves tras los terremotos de mayo de 2011. En declaraciones a 'La Verdad, indica que «parece que no se ha aprendido de experiencias pasadas». Son detalles constructivos de carácter conceptual los que no se tienen en cuenta y conducen a un mal diseño. «Puede que cumplan la normativa, pero no existe un adecuado reparto de las masas, una conveniente separación entre edificios o se han realizado disposiciones arquitectónicas poco afortunadas».

Añade que lo que ocurrió en Lorca podría haber pasado en cualquier localidad murciana debido a que las edificaciones son muy antiguas, el 54,3% del parque inmobiliario data de los años 60 y 70 del siglo pasado. «Su nivel de comportamiento no fue bueno», registraron un daño alto frente al 7,4% seriamente dañado entre los bloques de viviendas posteriores a 1995. El investigador ha analizado el riesgo sísmico de 364 inmuebles del total de 1.050 afectados para conseguir un índice de vulnerabilidad que se aproxima más a los daños reales observados tras el seísmo. Las zonas más inseguras eran La Viña y Cristo Rey, las que resultaron más perjudicadas.

Actuar ante la emergencia

Para su estudio, el nuevo doctor ha utilizado sistemas de información geográfica a fin de poder planificar y gestionar de forma pormenorizada y preventiva las actuaciones en caso de emergencia sísmica. Aspectos como la identificación de las áreas donde concentrar los recursos en las primeras horas tras el terremoto, la selección de la ubicación más recomendada de los campamentos base y de acogida de la población civil o las rutas de evacuación más seguras, son otros de los aspectos evaluados.