Los restauradores no abandonan Santiago Dos restauradoras recuperan las pinturas de la capilla del Carmen de Santiago. / David Giner / AGM POBLACION Domingo, 23 julio 2017, 12:46

Las obras de restauración de la iglesia de Santiago tras los daños sufridos como consecuencia de los terremotos de mayo de 2011 aún continúan. Los restauradores no han abandonado el templo y trabajan en la puesta en valor de las pinturas de la capilla del Carmen y del Belén. Los trabajos se llevan a cabo durante las mañanas en que la iglesia se encuentra cerrada al culto, aunque al ejecutarse en el interior de las capillas, éstos no interfieren el normal desarrollo de la actividad del templo. Para posibilitar el trabajo de los restauradores se ha colocado un complejo andamiaje en cada una de ellas, apenas visible desde el exterior. En otro templo en el que aún no han terminado las actuaciones a pesar de que fue inaugurado hace unos meses es la colegial de San Patricio. Los técnicos trabajan en las habitaciones situadas debajo del templo, en la Plaza de España. Se ha restaurado la piedra exterior y sustituido las que presentaban un mayor deterioro. También se realizan distintos trabajos en la entrada al templo por el arco de la calle Cava. Allí, también se han tenido que afanar los canteros por el grave estado que presentaban algunas de las piedras de la fachada, además del dintel de la puerta.

El calor incrementa las visitas a las piscinas

Las altas temperaturas de las últimas semanas han llevado a que las piscinas municipales de Torrecilla presenten una mejor acogida que en fechas similares de anteriores temporadas. Así lo argumentó el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayona López, quien señaló que en los días de más calor se ha logrado un lleno casi absoluto. Las piscinas se encuentran dentro del Complejo Deportivo de Torrecilla.

'Comanchería', en la Plaza de Calderón

El cine de verano, en la Plaza de Calderón de la Barca, ofrece el próximo martes a las 22.00 horas la proyección de la película 'Comanchería', de David McKenzie, e interpretada por Jeff Bridges, Ben Foster y Chris Pine. La película no está recomendada a menores de 12 años.

Chambao y Muchachito, en el Castillo

El viernes día 28, a las 23.00 horas, se celebrará el concierto de Chambao y Muchachito en el Castillo. La actuación está incluida dentro de la sección Tendencias del Summer Fest Lorca. Las entradas cuestan 22 y 27 euros.