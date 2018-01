«Hay que recoger las cacas siempre» Carlos Navarro. Dueño de 'Bruto' Domingo, 14 enero 2018, 08:43

Carlos Navarro es un habitual de las Alamedas. A ellas, acude cada mañana y cada noche para pasear a 'Bruto', un perro sin raza que recogió hace dos veranos en un camino de Purias cuando se cruzó delante de su coche. «No lo pillé de milagro. Su estado era penoso y aunque nunca he sido amante de los animales lo adopté», cuenta. A pesar de que su tamaño es mediano nunca lo deja suelto. «Siempre lo llevo con la correa. Es un animal y no sabes lo que se le puede cruzar por la cabeza y en esta zona siempre hay muchos niños». Pide que se multe a quien no cumpla las ordenanzas. «Hay que recoger las cacas siempre y no molestar a los que no tienen perro. Y al que no lo haga, que le pongan una buena multa».