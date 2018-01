El PSOE pide datos sobre el despido del gerente de Limusa y el PP saca comilonas y viajes del pasado PILAR WALS Lorca Jueves, 18 enero 2018, 08:29

Los socialistas exigieron ayer explicaciones por la indemnización que recibirá el exgerente de la empresa municipal de limpieza Limusa. El viceportavoz segundo del PSOE, Isidro Abellán Chicano, mostró su desacuerdo por la cantidad que recibirá en concepto de 'vacaciones no disfrutadas'. «Teniendo en cuenta que el despido ha tenido lugar a finales de año, si no ha disfrutado de sus vacaciones fue su problema, y no de los lorquinos», dijo.

El equipo de gobierno contestó señalando que «el PSOE no puede dar lecciones de moralidad sobre Limusa, cuando con su gestión fue responsable de que la empresa tuviese sus años más negros». Y les recordó «aquellos gastos que toda España conoce cuando el PSOE gestionó esta empresa municipal: comilonas, viajes, partidos de fútbol..., por no hablar de las visitas a un conocido prostíbulo de Sevilla. Cargos superiores a la indemnización que recibirá el gerente por su cese».