El Papa Francisco nombra obispo de Getafe al lorquino Ginés Ramón García

«Me bautizaron en San Mateo, pero no soy ni blanco ni azul»

El nuevo obispo de Getafe conoce la ciudad y también su Semana Santa que ha presenciado en alguna ocasión. Señaló que «aunque me bautizaron en San Mateo, no soy ni blanco ni azul». A donde ha acudido en numerosas ocasiones es a Caravaca. Lo ha hecho en peregrinación junto al obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. «Es muy amigo desde el tiempo en que fue vicario. He acudido en muchas ocasiones a Caravaca. Estuve en la inauguración del Año Santo Jubilar». Su relación con Murcia es frecuente, ya que los seminaristas de Guadix acuden al seminario mayor de la Región. En la ciudad ayer se vivió con alegría su nombramiento, como también ocurrió hace ocho años. Entonces, las campanas de San Mateo anunciaron la buena nueva, como también lo harán en los próximos días. El alcalde, Fulgencio Gil Jódar, fue uno de los primeros que llamaron a García Beltrán para felicitarlo. «Le he dicho que para nosotros es un gran orgullo y que espero verle pronto por nuestra ciudad. Guarda un gran cariño a Lorca, como me ha expresado durante la conversación», dijo.