Padres de usuarios del parque infantil de Colón reclaman más juegos en el casco antiguo Las instalaciones están abarrotadas de niños, que cada día tienen que guardar largas colas para poder hacer uso de los columpios PILAR WALS Lorca Lunes, 28 mayo 2018, 08:09

El parque infantil de la Plaza de Colón ha sido un auténtico éxito. Cada día decenas de pequeños hacen uso de él y no solo por las tardes, sino también en horario matutino. En las primeras horas de cada jornada son los bebés y los niños más pequeños los que disfrutan de él junto a sus padres y abuelos y, a media tarde, los escolares son los que lo 'toman', literalmente.

Sin embargo, las instalaciones son insuficientes a juzgar por las imágenes que cada día se pueden contemplar, lo que ha llevado a algunos padres de usuarios a reclamar más espacios de este tipo en el centro y el recinto histórico de la ciudad. «Hay momentos en que no caben más niños. Está abarrotado. Y hay que esperar para montarse en los columpios largas colas. Pedimos que muchas plazas del centro que tienen espacio suficiente acojan instalaciones de estas características», apunta Juan Ramírez, que cada día acude junto a sus pequeñas Ana y María.

Muy cerca está Isabel García, que tiene en su hijo de dos años, Iván, a uno de los más fieles de este parque infantil. «Para él ha sido todo un descubrimiento, porque no lo llevábamos a ningún parque, ya que el de la plaza de toros está en obras y no hay otro cercano por esta zona. Me da pena que, al haber tan pocos columpios, haya que esperar largas colas. A veces, cuando nos toca, tenemos que marcharnos para casa porque es tarde», cuenta.

El edil de Fomento recuerda que, «en breve, se sumará otro espacio junto a Santiago»

Los padres piden que se adapten las plazas del centro, como se ha hecho con la de Colón, o incluso que se habilite la de España o la del Conservatorio de Música. «Sería la solución para recuperar el ambiente en el casco antiguo. Y si la Plaza de España es necesaria para determinados acontecimientos, pues que sea un parque de quita y pon», argumenta María del Carmen Martínez, madre de Javier y Antonio, ambos de tres años.

El concejal de Fomento, Ángel Meca, recuerda que «en breve se sumará otro espacio de similares características en un solar junto a la iglesia de Santiago». También señala que en el centro se cuenta con un espacio de grandes dimensiones acorde para los más pequeños, el parque infantil Pediatra Diego Pallarés, «que está siendo remodelado y que contará con juegos especialmente diseñados para ellos».