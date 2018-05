Las obras del Palacio de Justicia, con licencia desde febrero, siguen sin arrancar Solar vacío, con fachadas 'apeadas', destinado al futuro Palacio de Justicia y donde no se observa ningún trabajo. / paco alonso / agm La puesta de la primera piedra estaba prevista para abril, pero la agenda de la secretaria de Estado habría retrasado el inicio PILAR WALS Lorca Miércoles, 30 mayo 2018, 02:37

Las obras del futuro Palacio de Justicia, en el entorno de las calles Selgas, Paradores, Galdo y Palmera Uceta, eran «prioritarias». Así lo han considerado en reiteradas ocasiones el alcalde, Fulgencio Gil Jódar, y el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Bernabé. Repetidos anuncios en los que se aseguraba que iban a comenzar antes de lo previsto, incluso apuntando que lo harían a finales del pasado año o a principios del actual. Sin embargo, en el solar de fachadas donde se pretende construir no se observa ningún movimiento que pueda llevar a pensar que las obras están en marcha. Únicamente se ha colocado en una de las puertas de acceso un cartel de San José Constructora con algunas prohibiciones y recomendaciones, como la de no entrar a las personas no autorizadas, o la presencia de obras y distintos niveles que pueden causar caídas.

Las prisas por contar lo antes posible con la infraestructura llevaron a que la Concejalía de Urbanismo concediese a comienzos de febrero pasado la licencia de obras definitiva. Entonces, el alcalde aseguró que el documento había sido remitido al Gobierno de España. Poco después, a mediados de marzo, se apuntaba que las obras se iban a iniciar en abril tras su adjudicación.

La fecha la daba el delegado del Gobierno durante una visita a la ciudad. Entre los detalles que ofrecía estaban que el Ministerio de Justicia tenía una propuesta de adjudicación de los trabajos a Constructora San José, que se ultimaría en los siguientes días.

Más tarde, a mediados de abril, se señalaba nuevamente, por parte de Bernabé, que las obras se iniciarían antes de finales de mes. Y marcaba como fecha para la puesta de la primera piedra el día 27. Presidiría el acto la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, y el presidente de la Región, Fernando López Miras. Algún contratiempo hizo que se suspendiera su presencia en la ciudad días antes. Desde entonces, nada se sabe.

Ayer el delegado del Gobierno, en declaraciones a 'La Verdad', reconoció que dada «la importancia y trascendencia de las obras» pretendían contar con la secretaria de Estado de Justicia y que estaban a la espera de marcar en su agenda una fecha para el inicio de las obras. Y argumentó que el comienzo de la construcción del Palacio de Justicia era «inminente», ya que «la obra está adjudicada y se ha firmado el contrato».

El proyecto tenía un presupuesto base de licitación de diez millones de euros. Las obras se ejecutarán sobre una parcela de 2.000 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento al Gobierno de España. Se dejará un 25% de su superficie reservada y sin utilizar para darle uso de forma paulatina.